Domingo é dia do Brasil na Copa do Mundo de Futebol da Rússia. Mas, antes disso, terá rugby do melhor ao vivo na tela da World Rugby TV: é a jornada de finais do Campeonato Mundial M20 de rugby, direto da França!

Serão 6 jogos entre as 06h00 da manhã (hora de Brasília) e as 16h00, com destaque para a grande final que terá seu pontapé inicial às 14h00, com a seleção da casa, a França, recebendo a Inglaterra.

O palco será o Stade de la Mediterranée, em Béziers, no literal mediterrânico da França. O estádio com 18.500 lugares foi uma das sedes franceses nas edições de 1991 e 1999 da Copa do Mundo de Rugby (edições cujas sedes foram repartidas entre as “Cinco Nações”, isto é, Inglaterra, Escócia, Irlanda, Gales e França). E a cidade é uma das mais tradicionais da ovalada francesa, com o clube local, o Béziers, atualmente na segunda divisão do país, sendo um dos clubes mais vitoriosos da França, tendo sido campeão nacional nada menos que 11 vezes – a última em 1984, tendo sido potência dominante nos anos 70 e início dos anos 80.

A final entre França e Inglaterra é inédita no Mundial M20, iniciado em seu formato atual em 2008. A França, na verdade, jamais havia chegado a uma final da competição, sendo que sua última glória em Mundiais juvenis ocorrera em 2006, quando foi campeã do extinto Mundial M21. Já a Inglaterra é uma verdadeira potência do Mundial M20, tendo jogado todas as finais desde 2013 – totalizando 3 títulos, em 2013, 2014 e 2016, e 2 vices, em 2015 e 2017. Antes, os ingleses já tinham jogado outras 3 finais, em 2008, 2009 e 2011, ficando com os vices. Portanto, desde sua criação, o Mundial M20 só não teve a Inglaterra decidindo o título em 2 edições, 2010 e 2012. Incrível.

Apesar da inabalável constância inglesa na categoria, a França vive momento superior, tendo sido a campeã do Six Nations M20 de 2018 e tendo derrotado a poderosa Nova Zelândia nas semifinais por 16 a 07, apresentando jogadores do mais alto nível, como o aclamado oitavo de 17 anos Jordan Joseph (mestre dos offloads e das carregadas de bola), o centro Romain Ntamack, o fullback Clément Laporte e o capitão e scrum-half Arthur Coville.

A Inglaterra, por sua vez, derrotou a África do Sul por 32 x 31 de arrepiar e vai à final credenciada por ter derrotado a França nesse mesmo estádio em março pelo Six Nations por 22 a 06, em resultado que acabou não tirando o título dos franceses. Os ingleses renovaram bastante o elenco desde o vice campeonato de 2017, mas alguns destaques seguem, precisamente o ponta Ibitoye e o fullback Parton. O time inglês é forte e nos holofotes também está também o outro ponta, Olowofela, líder da competição em linhas quebradas, fazendo da Inglaterra a dona do melhor ataque do torneio.

Irlanda ou Japão, quem cai?

Além do jogo do título, as atenções estarão sobre o jogo do rebaixamento, com Irlanda e Japão se enfrentando. Quem perder será rebaixado à segunda divisão mundial, o Troféu Mundial M20 de 2019, e a pergunta é: será que a Irlanda, vice campeã mundial de 2016, sofrerá tamanha derrocada? O Japão não é um time ruim e promete dar muita dor de cabeça ao time verde, 3º colocado do Six Nations M20 de 2018, que mostra como uma competição de tiro curto pode ser tão cruel.

Campeonato Mundial M20 – França 2018

*horários de Brasília

Domingo, dia 17 de junho

06h00 – Irlanda x Japão – Decisão de 11º lugar (contra rebaixamento)

08h30 – Escócia x Geórgia – Decisão de 9º lugar

09h00 – Argentina x Austrália – Decisão de 5º lugar

11h00 – Gales x Itália – Decisão de 7º lugar

11h30 – África do Sul x Nova Zelândia – Decisão de 5º lugar

14h00 – França x Inglaterra – FINAL

Melhores momentos de França 06 x 22 Inglaterra, pelo Six Nations M20 de 2018