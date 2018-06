ARTIGO COM VÍDEOS – O Rugby League – o rugby de 13 atletas – seguiu com tudo na Austrália após o State of Origin e a liderança da NRL seguiu nas mãos do St. George Illawarra Dragons, mas sem volta.

O Penrith Panthers fez sua parte na primeira partida da rodada e fez 33 x 22 no “Clássico das Montanhas” contra o Canberra Raiders. O resultado jogou pressão sobre o Dragons, que fechou a rodada em clássico de Sydney com o Canterbury Bulldogs. Mas, em jogo apertado, os Dragons emergiram vitoriosos, com 2 penais na reta final da partida por Gareth Widdop. 18 x 16.



South Sydney Rabbitohs, New Zealand Warriors e Melbourne Storm venceram e seguiram firmes na perseguição a Dragons e Panthers. O destaque foi para o Storm que venceu o clássico de gigantes contra o Brisbane Broncos, 32 x 16.







Castleford Tigers vence jogo atrasado e encosta na briga pelo topo

Na Super League, o destaque da semana foi para o Castleford Tigers, que venceu jogo adiado no meio da semana e triunfou de novo no sábado para encostar na briga na parte de cima. O líder segue sendo o St. Helens Saints.







NRL – National Rugby League – Campeonato Australiano de Rugby League

Raiders 22 x 33 Panthers

Titans 16 x 18 Rabbitohs

Sea Eagles 14 x 34 Warriors

Knights 16 x 18 Roosters

Eels 20 x 14 Cowboys

Sharks 24 x 16 Wests Tigers

Storm 32 x 16 Broncos

Bulldogs 16 x 18 Dragons

Clube Cidade Jogos Pontos St. George Illawarra Dragons Wollongong/Sydney 13 22 Penrith Panthers Sydney 13 22 South Sydney Rabbitohs Sydney 14 20 New Zealand Warriors Auckland (Nova Zelândia) 13 20 Melbourne Storm Melbourne 13 18 Sydney Roosters Sydney 14 18 Cronulla-Sutherland Sharks Sydney 14 18 Brisbane Broncos Brisbane 13 16 Wests Tigers Sydney 14 14 Canberra Raiders Canberra 13 12 Newcastle Knights Newcastle 14 12 Gold Coast Titans Gold Coast 13 10 Manly-Warringah Sea Eagles Sydney 14 8 North Queensland Cowboys Townsville 14 8 Canterbury-Bankstown Bulldogs Sydney 13 8 Parramatta Eels Sydney 14 6

Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

Catalans 32 x 12 Widnes

Warrington 30 x 34 Castleford

Leeds 18 x 25 Huddersfield

Hull FC 45 x 14 Salford

St. Helens 26 x 04 Hull KR

Wakefield 32 x 16 Wigan

Hull KR 14 x 42 Castleford – 4ª rodada

Clubes Cidade Jogos Pontos St. Helens Saints St. Helens 17 30 Wigan Warriors Wigan 16 24 Warrington Wolves Warrington 17 22 Castleford Tigers Castleford 16 22 Hull FC Kingston-upon-Hull 17 20 Wakefield Trinity Wildcats Wakefield 16 16 Leeds Rhinos Leeds 16 15 Huddersfield Giants Huddersfield 17 13 Catalans Dragons Perpignan (França) 16 12 Salford Red Devils Salford 17 10 Hull Kingston Rovers Kingston-upon-Hull 17 8 Widnes Vikings Widnes 16 6

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes e organizada por entidades distintas do Union. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union que reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França, onde segue bem abaixo do Union.

Quais as principais diferenças do League para o Union?