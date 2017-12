ARTIGO COM VÍDEO – A Série Mundial de Sevens masculina começou nesta sexta-feira com o pontapé inicial para sua etapa inaugural, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. E o primeiro dia de jogos não reservou maiores surpresas.

O Grupo A teve a África do Sul se impondo com um rugby de categoria, como esperado, enquanto o Quênia mostrou que deu um passo adiante com relação à temporada passada e despachou o Canadá.

No Grupo B, a Inglaterra brilhou e avançou, com Dan Norton liderando a artilharia já, enquanto a França deu a entender que terá mais uma temporada fraca perdendo para a Espanha. Já no Grupo C Fiji despontou como esperado, ao passo que no Grupo D a Nova Zelândia garantiu o primeiro posto, mas não sem antes sofrer para vencer a Argentina por 21 x 19 (try de Molia para os All Blacks no último lance). Os Pumas, no entanto, falharam na luta pelas quartas de final, com Samoa renascendo das cinzas de 2016-17 para abocanhar sua classificação.

As quartas de final começam às 03h30 da manhã com transmissão ao vivo do World Rugby pelo Facebook e por seu website.

Dubai Sevens – 1ª etapa da HSBC World Rugby Sevens Series

Estados Unidos 14 x 22 Argentina

Nova Zelândia 24 x 12 Samoa

Austrália 38 x 07 Gales

Fiji 50 x 07 Rússia

Canadá 15 x 29 Quênia

África do Sul 19 x 10 Uganda

Escócia 24 x 14 França

Inglaterra 28 x 00 Espanha

Estados Unidos 14 x 26 Samoa

Nova Zelândia 21 x 19 Argentina

Austrália 47 x 00 Rússia

Fiji 21 x 07 Gales

Canadá 22 x 17 Uganda

África do Sul 48 x 05 Quênia

Escócia 26 x 21 Espanha

Inglaterra 14 x 12 França

Argentina 12 x 22 Samoa

Nova Zelândia 22 x 12 Estados Unidos

Gales 29 x 05 Rússia

Fiji 26 x 19 Austrália

Quênia 29 x 14 Uganda

África do Sul 28 x 00 Canadá

França 12 x 14 Espanha

Inglaterra 29 x 00 Escócia

Classificação

Grupo A: 1 África do Sul, 2 Quênia, 3 Canadá, 4 Uganda;

Grupo B: 1 Inglaterra, 2 Escócia, 3 Espanha, 4 França;

Grupo C: 1 Fiji, 2 Austrália, 3 Gales, 4 Rússia;

Grupo D: 1 Nova Zelândia, 2 Samoa, 3 Argentina, 4 Estados Unidos;





Sábado, dia 02 de dezembro – das 03h30 às 14h00 (hora de Brasília)

Quartas de final pelo Challenge Trophy

Canadá x Estados Unidos

Gales x França

Argentina x Uganda

Espanha x Rússia

Quartas de final pelo Ouro

África do Sul x Samoa

Fiji x Escócia

Nova Zelândia x Quênia

Inglaterra x Austrália

Foto: World Rugby