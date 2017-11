ARTIGO COM VÍDEOS – A Premiership inglesa teve um fim de semana de disputa pela liderança, em um jogo que poderia ter sido ainda maior se os clubes não estivessem desfalcados dos atletas das seleções nacionais. O Saracens caiu em casa para o líder Exeter Chiefs e viu o concorrente escapar na liderança da liga.

O jogo foi emocionante, com os Chiefs vencendo por 20 x 18. Alex Goode e Schalk Brits marcaram 2 tries para os Sarries em menos de 15 minutos de jogo, mas o segundo tempo foi do Exeter, que encostou com try de Whitten e virou aos 72′ com try de Moray Low.

A derrota do Saracens beneficiou o Bath, que agora encostou na briga pelo segundo posto, após derrotar o Harlequins por 38 x 14. O curioso foi o banho que o Bath deu nos Quins, marcando 4 tries em menos de 20 minutos de jogo. Para depois só administrar a vantagem.



O Leicester Tigers, por sua vez, vacilou, caindo em casa contra o Worcester Warriors, 31 x 27, na primeira vitória na história de Worcester em Welford Raod em mais de 100 anos de duelos. O ponta Josh Adams fez 2 dos 5 tries dos Warriors e o try decisivo saiu aos 72′, com Ryan Mills.



Wasps, Gloucester e Sale Sharks cresceram na rodada. O Wasps afundou o London Irish vencendo o oponente fora de casa por 17 x 13 para subir para o quinto lugar e entrar de vez na briga pela zona de classificação. O sul-africano Nizaam Carr fez o try decisivo aos 66′. Já o Gloucester bateu também fora de casa o Newcastle Falcons, que vai despencando após início promissor, por 29 x 07, com 4 tries a 1. E o Sale Sharks passou a olhar para cima na tabela de classificação ao despachar o Northampton Saints por 18 x 15, com os Saints pecando na indisciplina: foram 3 amarelos!







- Continua depois da publicidade -

Bristol tranquilo

Na segunda divisão inglesa, o Bristol segue invicto e tranquilo na liderança após vencer o Nottingham por largos 50 x 21.



Aviva Premiership – Campeonato Inglês

Saracens 18 x 20 Exeter Chiefs

London Irish 13 x 17 Wasps

Sale Sharks 18 x 15 Northampton Saints

Leicester Tigers 27 x 31 Worcester Warriors

Bath 38 x 14 Harlequins

Newcastle Falcons 07 x 29 Gloucester

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 9 35 Saracens Londres 9 30 Bath Bath 9 29 Leicester Tigers Leicester 9 27 Gloucester Gloucester 9 27 Wasps Coventry 9 24 Northampton Saints Northampton 9 21 Harlequins Londres 9 20 Newcastle Falcons Newcastle 9 20 Sale Sharks Salford (Manchester) 9 19 Worcester Warriors Worcester 9 13 London Irish Reading 9 8

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento

GKIPA Championship – 2ª Divisão Inglesa

Ealing 57 x 14 Doncaster Knights

Jersey 10 x 20 Yorkshire Carnegie

Richmond 15 x 28 Cornish Pirates

Rotherham Titans 24 x 27 London Scottish

Bristol 50 x 21 Nottingham

Bedford Blues 33 x 07 Hartpury College

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bristol 10 49 Ealing Trailfinders Londres 10 41 Bedford Blues Bedford 10 34 Nottingham Nottingham 10 29 Doncaster Knights Doncaster 10 27 Yorkshire Carnegie Leeds 10 26 Cornish Pirates Penzance 10 26 Richmond Londres 10 23 Hartpury College Hartpury 10 21 Jersey Reds Jersey v 19 London Scottish Londres 10 19 Rotherham Titans Rotherham 10 3

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º lugar = promoção à Premiership 2018-19

- 12º lugar = rebaixamento