ARTIGO COM VÍDEOS – Neve, gelo. A Europa viveu um início de março polar e os jogos da rodada do PRO14 que seriam realizados nesse fim de semana na Itália e nas Ilhas Britânicas foram cancelados. Porém, a liga que reúne equipes de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul também vive período de verão, com o clima na África do Sul permitindo a realização de duas partidas por lá. E nas duas os times da casa levaram a melhor.

Os Kings estão fazendo uma temporada terrível, acumulando 16 derrotas nos 16 primeiros jogos. Mas, finalmente, o time de Porto Elizabeth quebrou a série de insucessos e venceu os galeses do Dragons por uma expressivo 45 x 13. Foram 6 tries para os Kings, com direito a 2 do centro Luzuko Vulindlu.



Já os Cheetahs se mantiveram na zona de classificação ao mata-mata vencendo o Connacht em um jogão apertado de 26 x 25 em Bloemfontein. Uzair Cassiem marcou o primeiro try para os Cheetahs logo no começo, mas Matt Healy correu para dois tries para os irlandeses ainda no primeiro tempo, virando o placar. Niel Marais manteve os Cheetahs no páreo com penais, mas, aos 57′, Eoin Griffin cravou o terceiro try do Connacht. Os Cheetahs não se abalaram, Maxwane cruzou o in-goal aos 60′ e no lance final Marais chutou o penal da vitória para os sul-africanos.





Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Cheetahs 26 x 25 Connacht

Kings 45 x 13 Dragons

Cardiff Blues x Treviso – adiado

Zebre x Ospreys – adiado

Scarlets x Leinster – adiado

Edinburgh x Munster – adiado

Ulster x Glasgow Warriors – adiado

Clube País Cidade Jogos Pontos Grupo A Glasgow Warriors Escócia Glasgow 16 65 Munster Irlanda Limerick/Cork 16 53 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 17 47 Cardiff Blues Gales Cardiff 16 37 Connacht Irlanda Galway 17 33 Ospreys Gales Swansea 16 30 Zebre Itália Parma 16 22 Grupo B Leinster Irlanda Dublin 16 62 Scarlets Gales Llanelli 16 59 Edinburgh Escócia Edimburgo 16 51 Ulster Irlanda Belfast 16 46 Benetton Treviso Itália Treviso 16 39 Dragons Gales Newport 17 17 Kings África do Sul Porto Elizabeth 17 9

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;