ARTIGO COM VÍDEOS – O amistosos internacionais se encerraram e as ligas nacionais voltaram com tudo. Na Inglaterra, a Premiership viveu domingo de clássico de Londres, com o Saracens caindo contra seu rival Harlequins e permitindo que o Exeter Chiefs disparasse ainda mais na liderança da liga, após derrotar o Bath em um jogão de rivalidade regional.

No Stoop, o Harlequins recebeu o Saracens no clássico londrino e o jogo foi de arrepiar. Logo no primeiro lance, Brad Barritt recebeu offload de Jamie George para marcar o primeiro try dos Sarries. Porém, os Quins cresceram, Charlie Walker fez o primeiro try dos anfitriões aos 25′ e o duelo foi ao invervalo em apenas 10 x 08 para os visitantes. No segundo tempo, Farrell chutou os penais que pareciam punir os Quins pela indisciplina e assegurar a vitória do Saracens, mas a virada aconteceu no apagar das luzes, com o segundo try de Walker, aos 70′, após linda jogada de Danny Care, e com um try de Tim Visser recebendo chute cruzado de Care (desequilibrando) para marcar no lance final o try da vitória dos Harlequins, 21 x 20.



O Exeter Chiefs se aproveitou da derrota do Saracens para aumentar sua frente com uma vitória por 42 x 29 sobre o Bath. Foi um banho dos Chiefs com 4 tries não respondidos no primeiro tempo. E quando Thomas Waldrom cruzou o in-goal no início do segundo tempo o placar era de 35 x 03 para Exeter. Mas o Bath reagiu nome fim marcando nada menos que 4 tries nos 15 minutos finais, para ganhar um importante bônus.



As derrotas de Saracens e Bath ainda foram importantes para o Gloucester, que, correndo por fora discretamente na liga, assumiu a vice liderança ao fazer 39 x 15 no lanterna London Irish.



Em outro jogo muito aguardado, o Wasps venceu o clássico contra o Leicester Tigers por 32 x 25 para encostar de vez na luta pelo G4. O jogo foi lá e cá, com o sul-africano Nizaam Carr fazendo seu primeiro try pelos Wasps, que também cruzaram o in-goal no primeiro tempo com Dan Robson. O ponta debutante Jonah Holmes liderou a reação dos Tigers com 2 tries, mas a vitória dos Wasps veio a 2 minutos do fim com o try do segunda linha Kearnan Myall, atropelando.



O Norte da Inglaterra sorriu neste fim de semana, com Newcastle Falcons e Sale Sharks vencendo fora de casa. Os Falcons passaram pelo Northampton Saints por 24 x 22, com try de Nili Latu para a vitória no lance final, enquanto os Sharks colocaram 18 x 14 sobre o Worcester Warriors, embolando a luta pela parte de cimas da tabela.





Bristol com tudo na segundona

Na segunda divisão, o Championship, segue inabalável no primeiro lugar, somando sua 11ª vitória em 11 jogos ao bater o Doncaster Knights no fechamento do primeiro turno. Destaque também para o clássico de Londres que teve o Richmond vencendo o London Scottish.

Aviva Premiership – Campeonato Inglês

Harlequins 20 x 19 Saracens

Wasps 32 x 25 Leicester Tigers

Gloucester 39 x 15 London Irish

Exeter Chiefs 42 x 29 Bath

Worcester Warriors 14 x 18 Sale Sharks

Northampton Saints 22 x 24 Newcastle Falcons

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 10 40 Gloucester Gloucester 10 32 Saracens Londres 10 31 Bath Bath 10 30 Wasps Coventry 10 29 Leicester Tigers Leicester 10 28 Harlequins Londres 10 24 Newcastle Falcons Newcastle 10 24 Sale Sharks Salford (Manchester) 10 23 Northampton Saints Northampton 10 22 Worcester Warriors Worcester 10 14 London Irish Reading 10 8

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento

GKIPA Championship – 2ª Divisão Inglesa

London Scottish 22 x 28 Richmond

Yorkshire Carnegie 47 x 11 Rotherham Titans

Cornish Pirates 24 x 17 Bedford Blues

Doncaster Knights 18 x 38 Bristol

Hartpury College 07 x 31 Ealing

Nottingham 19 x 19 Jersey Reds

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bristol 11 54 Ealing Trailfinders Londres 11 46 Bedford Blues Bedford 11 35 Nottingham Nottingham 11 31 Yorkshire Carnegie Leeds 11 31 Cornish Pirates Penzance 11 30 Richmond Londres 11 27 Doncaster Knights Doncaster 11 27 Jersey Reds Jersey 11 21 Hartpury College Hartpury 11 21 London Scottish Londres 11 20 Rotherham Titans Rotherham 11 3

Foto: Harlequins x Saracens – Premiership