Entre sexta, dia 08, e domingo, dia 10, os olhares do rugby mundial estarão sobre Paris, onde os campeões da temporada 2017-18 da Série Mundial de Sevens serão conhecidos, tanto para os homens como para as mulheres, com o torneio na França sendo o último dos circuitos masculino e feminino. E ambos chegam à etapa final com o título em aberto!

A ação se desenrolará no estádio Jean Bouin, de 20 mil lugares, casa do Stade Français e futuro palco do rugby sevens dos Jogos Olímpicos de 2024. O torneio terá transmissão completa ao vivo pelo Facebook do circuito e pelo site do World Rugby.

O torneio feminino

A Série Mundial de Sevens Feminina chega à última etapa com a líder Austrália e a vice líder Nova Zelândia separadas por somente 4 pontos na classificação.

O torneio contará com 12 times, separados em 3 grupos com 4 equipes cada, sendo que as 2 primeiras de cada grupo e as 2 melhores 3ªas colocadas progredirão às quartas de final;

A Nova Zelândia necessita terminar pelo menos 2 posições acima da Austrália no torneio para ultrapassar as australianas e ser campeã da temporada;

As neozelandesas caíram em uma chance que lhes garante amplo favoritismo, com a Irlanda, a instável Inglaterra e o convidado Gales na chave;

A Austrália caiu em uma chave mais complicada, que tem 3 seleções perigosas, mas que oscilaram muito ao longo da temporada: Canadá, Fiji e Rússia;

No Grupo C a anfitriã França promete brilhar, em momento ascendente. Sua principal concorrência virá dos Estados Unidos, mas a Espanha corre por fora;

O Japão completa o Grupo C e está quase rebaixado. As japonesas precisarão ficar 7 posições acima de Fiji para se safarem;

Classificação Feminina



Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Austrália 74 20 20 16 18 Nova Zelândia 70 12 18 20 20 França 54 10 12 18 14 Canadá 44 14 16 2 12 Estados Unidos 44 18 6 4 16 Rússia 43 16 14 12 1 Espanha 35 8 10 14 3 Inglaterra 26 6 4 8 8 Irlanda 25 4 8 3 10 Fiji 21 2 3 10 6 Japão 7 1 1 1 4 *tabela com somente as equipes fixas

- Pontuação: 1º lugar, 20 pontos / 2º, 18 pts / 3º, 16 pts / 4º, 14 pts / 5º, 12 pts / 6º, 10 pts / 7º, 8 pts / 8º, 6 pts / 9º, 4 pts / 10º, 3 pts / 11º, 2 pts / 12º, 1 pt;



11º lugar =Rebaixamento

O torneio masculino

Serão 16 seleções masculinas em Paris, separadas em 4 grupos com 4 times cada, com 2 times de cada grupo indo às semifinais.

Fiji está hoje na liderança do circuito, 7 pontos acima da vice África do Sul. Isso significa que bastará a Fiji chegar às semifinais para ser campeão da temporada;

Fiji encarará o grupo mais difícil na fase de grupos, o Grupo A, tendo a Nova Zelândia e o Quênia pela frente. Os All Blacks em especial são a grande esperança da África do Sul de ver Fiji tropeçar na reta final, mas em Londres os fijianos venceram já bem os neozelandeses. Samoa completa a chave em baixa;

A África do Sul está no Grupo B, o que significa que não poderá enfrentar Fiji nas quartas – já que o cruzamento opõe Grupo A com Grupo D e Grupo B com Grupo C. A chave é tranquila, com Canadá, Escócia e a quase rebaixada Rússia pela frente;

Para não ser rebaixada, a Rússia necessitará simplesmente chegar à final em Paris;

O Grupo C curiosamente tem 4 times que jogaram a mesma chave em Londres: a Irlanda, convidada sensação que acabou em 3º lugar no último torneio, Austrália, sempre candidata a grandes campanhas, Gales, que não fez nenhuma boa campanha em torneio até aqui, e a Espanha, que fez dois grandes torneios até despencar de rendimento em Londres;

Por fim, a seleção da casa, a França, pegou um grupo ingrato, tendo pela frente 3 seleções superiores: Estados Unidos, Inglaterra e Argentina, todas capazes de avançarem em primeiro lugar e sedentas por uma despedida de gala;

Classificação Masculina

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 Fiji 167 15 13 12 22 17 22 22 22 22 África do Sul 160 22 17 19 19 15 17 17 15 19 Nova Zelândia 133 19 22 13 15 13 10 15 13 13 Austrália 118 13 8 22 17 12 12 5 19 10 Estados Unidos 105 1 12 15 8 22 15 12 8 12 Inglaterra 103 17 10 10 10 10 13 1 17 15 Quênia 101 10 3 10 12 10 19 19 10 8 Argentina 97 5 19 17 7 19 10 13 2 5 Canadá 61 5 15 3 5 7 2 7 7 10 Samoa 58 12 5 5 13 3 3 2 12 3 Escócia 53 10 1 2 10 5 8 10 5 2 França 48 8 10 8 3 8 1 8 1 1 Espanha 46 7 7 1 1 2 7 10 10 1 Gales 42 3 5 7 2 5 5 3 5 7 Rússia 25 1 1 5 1 1 5 5 1 5

- 15º colocado = rebaixamento;

PS: nossa tabela não mostra a pontuação das equipes convidadas





Pontuação:

1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts;

5º - 13 pts; 6º - 12 pts; 7º e 8º - 10 pts;

9º - 8 pts; 10º - 7 pts; 11º e 12º - 5 pts;

13º - 3 pts; 14º - 2 pts; 15º e 16º - 1 pt.



Paris Sevens – 10ª etapa da Série Mundial de Sevens Masculina / 5ª etapa da Série Mundial de Sevens Feminina

Feminino

Grupo A: Nova Zelândia, Irlanda, Inglaterra e Gales

Grupo B: Austrália, Canadá, Fiji e Rússia

Grupo C: Estados Unidos, França, Japão e Espanha

Masculino

Grupo A: Fiji, Nova Zelândia, Quênia e Samoa

Grupo B: África do Sul, Canadá, Rússia e Escócia

Grupo C: Irlanda, Austrália, Gales e Espanha

Grupo D: Inglaterra, Estados Unidos, Argentina e França

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 08 de junho

09h00 – Nova Zelândia x Inglaterra – Feminino

09h22 – Irlanda x Gales – Feminino

09h44 – Austrália x Fiji – Feminino

10h06 – Canadá x Rússia – Feminino

10h28 – Estados Unidos x Japão – Feminino

10h50 – França x Espanha – Feminino

11h44 – Nova Zelândia x Gales – Feminino

12h06 – Irlanda x Inglaterra – Feminino

12h28 – Austrália x Rússia – Feminino

12h50 – Canadá x Fiji – Feminino

13h12 – Estados Unidos x Espanha – Feminino

13h34 – França x Japão – Feminino

14h28 – Nova Zelândia x Irlanda – Feminino

14h50 – Inglaterra x Gales – Feminino

15h12 – Austrália x Canadá – Feminino

15h34 – Fiji x Rússia – Feminino

15h56 – Japão x Espanha – Feminino

16h18 – Estados Unidos x França – Feminino

Sábado, dia 09 de junho

04h00 – Austrália x Gales – Masculino

04h22 – Irlanda x Espanha – Masculino

04h44 – Canadá x Rússia – Masculino

05h06 – África do Sul x Escócia – Masculino

05h28 – Nova Zelândia x Quênia – Masculino

05h50 – Fiji x Samoa – Masculino

06h12 – Estados Unidos x Argentina – Masculino

06h34 – Inglaterra x França – Masculino

06h56 – Austrália x Espanha – Masculino

07h18 – Irlanda x Gales – Masculino

07h40 – Canadá x Escócia – Masculino

08h02 – África do Sul x Rússia – Masculino

08h24 – Nova Zelândia x Samoa – Masculino

08h46 – Fiji x Quênia – Masculino

09h08 – Estados Unidos x França – Masculino

09h30 – Argentina x Inglaterra – Masculino

10h02 – Semifinal Challenge Trophy – Feminino

10h24 – Semifinal Challenge Trophy – Feminino

10h46 – Quartas de final – Feminino

11h08 – Quartas de final – Feminino

11h30 – Quartas de final – Feminino

11h52 – Quartas de final – Feminino

12h24 – Gales x Espanha – Masculino

12h46 – Irlanda x Austrália – Masculino

13h08 – Rússia x Escócia – Masculino

13h30 – África do Sul x Canadá – Masculino

13h52 – Quênia x Samoa – Masculino

14h14 – Fiji x Nova Zelândia – Masculino

14h36 – Argentina x França – Masculino

14h58 – Inglaterra x Estados Unidos – Masculino

15h30 – Semifinal pelo 5º lugar – Feminino

15h52 – Semifinal pelo 5º lugar – Feminino

16h14 – Semifinal pelo Ouro – Feminino

16h58 – Semifinal pelo Ouro – Feminino

16h58 – Decisão de 11º lugar – Feminino

17h20 – Final Challenge Trophy – Feminino

Domingo, dia 10 de junho

03h45 – Quartas de final Challenge Trophy – – Masculino

04h07 – Quartas de final Challenge Trophy – – Masculino

04h29 – Quartas de final Challenge Trophy – – Masculino

04h51 – Quartas de final Challenge Trophy – – Masculino

05h13 – Quartas de final pelo Ouro – Masculino

05h35 – Quartas de final pelo Ouro – Masculino

05h57 – Quartas de final pelo Ouro – Masculino

06h19 – Quartas de final pelo Ouro – Masculino

06h51 – Semifinal pelo 13º lugar – Masculino

07h13 – Semifinal pelo 13º lugar – Masculino

07h35 – Semifinal pelo Challenge Trophy – Masculino

07h57 – Semifinal pelo Challenge Trophy – Masculino

08h19 – Semifinal pelo 5º lugar – Masculino

08h41 – Semifinal pelo 5º lugar – Masculino

09h03 – Semifinal pelo Ouro – Masculino

09h25 – Semifinal pelo Ouro – Masculino

09h57 – Decisão de 13º lugar – Masculino

10h19 – Final do Challenge Trophy – Masculino

11h21 – Decisão de 7º lugar – Feminino

11h43 – Decisão de 5º lugar – Feminino

12h05 – Decisão de 3º lugar – Bronze – Feminino

12h30 – FINAL – Decisão de Ouro – Feminino

13h07 – Decisão de 5º lugar – Masculino

13h29 – Decisão de 3º lugar – Bronze – Masculino

13h54 – FINAL – Decisão de Ouro – Masculino