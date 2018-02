Sexta-feira é dia de Six Nations M20 e a terceira rodada surpreendeu. Isso porque a favorita Inglaterra foi derrotada pela Escócia, em um jogo para reforçar as esperanças do torcedor escocês. 24 x 17 no placar, com direito a 2 tries do pilar escocês Finlay Richardson, que brilhou cravando o primeiro em maul e o segundo (que garantiu bônus ofensivo) interceptando passe.

O dia foi de encher os olhos. Gales foi à Irlanda e arrancou uma monumental vitória por 41 x 38, em jogo de 11 tries: 6 para Gales (com 2 do asa Jame Botham) e 5 para a Irlanda (com 2 do oitavo Jack O’Sullivan, jogando muito com quebras de tackles vistosas). O centro galês Callum Carson fez o try decisivo.

A liderança do torneio é da França, que está voando baixo. Dessa vez, os franceses atropelaram a Itália por 78 x 12, após 50 x 00 só no primeiro tempo. O ponta Iban Etcheverry foi destaque com hat-trick (3 tries).

U20 Six Nations – Seis Nações M20

Escócia 24 x 17 Inglaterra, em Edimburgo

Irlanda 38 x 41 Gales, em Dublin

França 78 x 12 Itália, em Guegnon

Seleção Jogos Pontos França 3 15 Inglaterra 3 11 Gales 3 10 Irlanda 3 7 Escócia 3 5 Itália 3 2

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Foto: Escócia x Inglaterra, Scottish Rugby