ARTIGO COM VÍDEO – O primeiro dia de jogos do torneio do Japão, a terceira etapa da Série Mundial de Sevens Feminina, em Kitakyushu, produziu uma coleção de surpresas.

O Grupo A foi prolífico nelas, com a Espanha avançando em primeiro lugar após uma histórica vitória sobre a líder da temporada Austrália, que não havia perdido de ninguém no atual circuito após vencer as duas primeiras etapas invicta. 17 x 14, com 2 tries de Garcia e o decisivo no lance final de Ribera.

Na mesma chave, a convidada e recém-promovida China ainda foi surpresa e e se garantiu nas quartas de final ao despachar a Irlanda por 24 x 12 no jogo decisivo.

No Grupo B não houve surpresa, com as Black Ferns da Nova Zelândia em primeiro lugar e com o anfitrião Japão em último, temendo cada vez mais o rebaixamento. Já o Grupo C viu a pior campanha em uma fase de grupos da história do Canadá, que venceu Fiji na estreia, mas caiu contra Inglaterra e Rússia e acabou na última colocação. As fijianas, que não começaram o circuito bem, foram o destaque vencendo depois inglesas e russas para acabarem na primeira posição.

O torneio do Japão tem transmissão ao vivo pela World Rugby TV: no site e no Facebook do circuito.

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 20 de abril / Sábado, dia 21 de abril – Das 22h30 às 06h15

Rússia 17 x 10 Inglaterra

Canadá 38 x 14 Fiji

Espanha 14 x 17 Irlanda

Austrália 33 x 05 China

França 36 x 00 Estados Unidos

Nova Zelândia 38 x 05 Japão

Rússia 05 x 29 Fiji

Canadá 19 x 21 Inglaterra

Espanha 19 x 17 China

Austrália 31 x 00 Irlanda

França 33 x 05 Japão

Nova Zelândia 31 x 12 Estados Unidos

Inglaterra 12 x 31 Fiji

Canadá 05 x 19 Rússia

Irlanda 12 x 24 China

Austrália 14 x 17 Espanha

Estados Unidos 45 x 17 Japão

Nova Zelândia 38 x 07 França

Grupo A: 1 Espanha, 2 Austrália, 3 China, 4 Irlanda

Grupo B: 1 Nova Zelândia, 2 França, 3 Estados Unidos, 4 Japão

Grupo C: 1 Fiji, 2 Rússia, 3 Inglaterra, 4 Canadá



Sábado, dia 21 de abril / Domingo, dia 22 de abril – Das 22h30 às 06h00

Quartas de final

Nova Zelândia x China

Fiji x Austrália

França x Rússia

Espanha x Inglaterra

Semifinal do Challenge Trophy (9º lugar)

Estados Unidos x Japão

Canadá x Irlanda