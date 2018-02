ARTIGO COM VÍDEOS – A Europa viveu um grande dia de rugby neste sábado com a largada da edição 2018 do Rugby Europe Championship, o “Six Nations B”, que teve 3 jogos nessa manhã, 2 deles valendo pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019.

O jogo mais aguardado opôs Espanha e Rússia, em solo russo, na cidade de Krasnodar, no sul do país. A vitória era crucial para os dois lados e os Leões jantaram os Ursos em partida épica encerrada em 20 x 13 para a Espanha. O scrum-half Guillaume Rouet fez 2 preciosos tries para os espanhóis no primeiro tempo, enquanto o asa Barthere marcou o try decisivo no finzinho do jogo.



A concorrente principal da Espanha é a Romênia, que fez sua parte e atropelou uma desfigurada Alemanha, que ainda não tem os atletas de seu principal clube, o Heidelberg, por questões políticas. O resultado foi um massacre de 85 x 06, com os romenos cruzando o in-goal 13 vezes sem resposta, tirando praticamente as chances de Mundial dos alemães.



No único jogo que não valia pelas Eliminatórias, a Geórgia não deu chances à Bélgica fazendo fáceis 47 x 00.



Por fim, pelo Rugby Europe Trophy, o “Six Nations C”, Portugal e Holanda fizeram jogo isolado, com os lusos assumindo a liderança isolada da competição. Tranquilos 36 x 12 para os Lobos portugueses. Tries de Sebastião Villax, António Monteiro, Manuel Pinto e Francisco Vieira.

Rugby Europe Championship – “Six Nations B” – Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019

47 00

Geórgia 47 x 00 Bélgica, em Tbilisi

Árbitro: Marius Mitrea (Itália)

85 06

Romênia 85 x 06 Alemanha, em Cluj

Árbitro: Max Burlet (Bélgica)

13 20

Rússia 13 x 20 Espanha, em Krasnodar

Árbitro: Frank Murphy (Irlanda)



Seleção Jogos Championship 2018 Pontos Championship 2018 Jogos Eliminatórias 2017-2018 Pontos Eliminatórias 2017-2018 Romênia 1 5 5 20 Geórgia* 1 5 - - Espanha 1 4 5 18 Rússia 1 1 5 10 Alemanha 1 0 5 8 Bélgica 1 0 5 2 *Não disputa as Eliminatórias

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -

_______

- Último colocado em 2018 = Disputa de Repescagem contra o Rebaixamento contra o campeão do Rugby Europe Trophy;

_______

ELIMINATÓRIAS PARA A COPA DO MUNDO DE 2019

- Somatória dos torneios de 2017 e 2018;

- Geórgia já está classificada para a Copa do Mundo de 2019 e seus jogos não valem pelas Eliminatórias;

- Melhor equipe de 2017-2018, excluindo a Geórgia, garante vaga na Copa do Mundo de 2019;

- Segunda melhor equipe garante vaga na Repescagem Europeia;

Rugby Europe Trophy – “Six Nations C”

36 12

Portugal 36 x 12 Holanda, em Lisboa

Seleção Jogos Pontos Portugal 2 10 Holanda 3 9 Polônia 2 5 República Tcheca 2 4 Suíça 2 4 Moldávia 3 1

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão - classificado à Repescagem de Promoção contra o último colocado do Rugby Europe Championship (1ª divisão);

- Último colocado - Rebaixado à Conference 1 (3ª divisão);

Foto: Espanha x Rússia – Federação Espanhola de Rugby