ARTIGO COM VÍDEO – O Rugby XV feminino esteve em ação neste fim de semana, com as decisões do Campeonato Europeu, a divisão máxima para as seleções europeias que não disputa o Six Nations.

Os jogos foram todos na capital belga Bruxelas. Na sexta-feira, Alemanha e Bélgica duelaram pelo 3º lugar e as alemãs prevaleceram por 24 x 05, rebaixando as belgas (caso o Troféu Europeu, a 2ª divisão, saia do papel).

No sábado, foi a vez da grande final entre Espanha e Holanda e as espanholas, que jogaram a última Copa do Mundo, falaram mais alto e prevaleceram por 40 x 07, em resultado mais do que esperado. Esse foi o hexacampeonato das Leonas.

3º lugar

05 24

Bélgica 05 x 24 Alemanha



FINAL

40 07

Espanha 40 x 07 Holanda