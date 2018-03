ARTIGO COM VÍDEOS – O rugby europeu entrou em choque neste domingo na rodada final do Rugby Europe Championship, o “Six Nations B”. A Espanha foi à Bélgica precisando de uma simples vitória para se garantir na Copa do Mundo de 2019 e jogar a Romênia para a Repescagem. E os espanhóis não confirmaram seu favoritismo, sendo derrotados pelos belgas (que não brigavam por mais nada) por 18 x 10.

A partida foi envolta de muito questionamento pela escala do árbitro romeno Vlad Iordăchescu. O jogo desde o início foi de tensões entre os espanhóis e o árbitro e terminou com lamentáveis cenas de intimidação contra o juiz, muito criticado pelos Leões. Em campo, a Espanha não produziu o necessário, vendo a Bélgica abrir nada menos que 12 x 0 no primeiro tempo. Os Leões reagiram no segundo tempo com try de Gibouin, mas na base dos penais a Bélgica (sem fazer tries) venceu. No total, foram 24 penais contra a Espanha e 4 contra a Bélgica.

A Romênia de longe festejou sua classificação ao Mundial, jamais tendo ficado de fora de uma única Copa do Mundo. Grupo A para os romenos,ao lado de Irlanda, Escócia, Japão e do vencedor da Repescagem entre Europa e Oceania.

A Espanha ainda terá uma segunda chance. Primeiro, precisará vencer a Repescagem em maio contra Portugal (campeão das divisões inferiores no ano passado) e, depois, se vencer, jogará com Samoa por uma vaga. Caso perca contra os samoanos, o time europeu ainda irá à Repescagem Mundial contra Canadá, um time africano e um time asiático pela última vaga.

- Continua depois da publicidade -



Os romenos estavam envolvidos em jogo que não valia pelas Eliminatórias, mas valia título do Rugby Europe Championship 2018 contra a rival Geórgia. Como sempre, os georgiano lotaram o estádio em Tbilisi para empurrarem os Lelos e festejaram o título com batalhados 25 x 16.

Lomidze, em maul, fez o primeiro try do jogo para a Geórgia, que começou ainda o segundo tempo com tudo com um belo try de Sichinava apanhando chute cruzado. Os romenos não coneguiram reagir, sendo dominados pelo pack rival e sofreram o try decisivo aos 69′ com Asieshvili, rompendo após as fases. No fim, Radoi fez o try de honra dos romenos que logo passaram a festejar a classificação ao Mundial.



No outro jogo pelo Championship, a Rússia se impôs com tranquilidade sobre a Alemanha, 57 x 03. Agora, os alemães, que vivem uma crise dentro de sua federação, terão até maio para se recomporem, já que terão que jogar a Repescagem contra o rebaixamento diante do campeão do Rugby Europe Trophy.

Holanda ainda viva

O Rugby Europe Trophy, o “Six Nations C”, ainda não acabou. Portugal parecia já campeão (anunciamos errado na semana passada), mas a Holanda ainda pode tirar a taça e a chance de promoção dos portugueses. Os holandeses assumiram ontem a liderança do Trophy ao vencerem os tchecos por 27 x 10, estando agora 1 ponto acima de Portugal. Os holandeses não jogam mais, enquanto os portugueses ainda terão mais uma partida, fora de casa, contra a Polônia, para confirmarem o primeiro lugar. A Holanda e a Alemanha aguardam.

A Polônia também foi a campo no sábado e caiu diante da Suíça por 30 x 24, em resultado que matematicamente rebaixou a Moldávia à Conference 1.

Por sua vez, a Conference 1, a divisão abaixo do Trophy, também teve jornada no sábado, com duas partidas pelo Grupo Sul. Malta assegurou matematicamente o primeiro lugar do Grupo Sul ao vencer fora de casa Israel por 24 x 17 e agora aguarda a definição de quem vencerá o Grupo Norte para disputar a promoção ao Trophy. Enquanto isso, Andorra se complicou na luta contra o rebaixamento perdendo para a Bósnia, 20 x 17.

Six Nations Feminino se encerrou com a Itália vencendo

O domingo foi ainda de última partida do Six Nations Feminino. Enquanto as demais partidas foram na sexta, com a França erguendo a taça, o duelo entre Itália e Escócia, que definia a colher de pau – o último lugar – ocorreu hoje. E as Itália festejou um grande triunfo por 26 x 12, chegando a abrir 4 tries de frente, 26 x 00, com tries de Bettoni, Stefan, Franco e Rigoni. As escoceses reagiram no fim com Skeldon e Sinclair cruzando o in-goal, mas já era tarde.

O resultado jogou Gales para a última colocação, com as galesas acabando com a colher de pau.

Fiji Warriors campeão do Challenge

Por fim, em Suva, capital fijiana, a torcida da casa fez a festa com o encerramento do Pacific Challenge, competição entre as seleções de desenvolvimento masculinas de Fiji, Samoa, Tonga e Japão. Os fijianos se sagraram campeões com contundentes 57 x 07 sobre Tonga, ao passo que os japoneses saíram com o vice vencendo os samoanos por 29 x 21.

Rugby Europe Trophy – “Six Nations B” – 1ª divisão da Rugby Europe / Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019

18 10

Bélgica 18 x 10 Espanha, em Bruxelas – Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019

Árbitro: Vlad Iordăchescu (Romênia)

25 16

Geórgia 25 x 16 Romênia, em Tbilisi – Copa Antim

Árbitro: Pierre Brousset (França)

03 57

Alemanha 03 x 57 Rússia, em Colônia – Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019

Árbitro: Ian Tempest (Inglaterra)

Seleção Jogos Championship 2018 Pontos Championship 2018 Jogos Eliminatórias 2017-2018 Pontos Eliminatórias 2017-2018 Geórgia* 5 24 - - Romênia 5 14 8 29 Espanha 5 13 8 26 Rússia 5 11 8 20 Bélgica 5 9 8 11 Alemanha 5 0 8 8 *Não disputa as Eliminatórias

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -

_______

- Último colocado em 2018 = Disputa de Repescagem contra o Rebaixamento contra o campeão do Rugby Europe Trophy;

_______

ELIMINATÓRIAS PARA A COPA DO MUNDO DE 2019

- Somatória dos torneios de 2017 e 2018;

- Geórgia já está classificada para a Copa do Mundo de 2019 e seus jogos não valem pelas Eliminatórias;

- Melhor equipe de 2017-2018, excluindo a Geórgia, garante vaga na Copa do Mundo de 2019;

- Segunda melhor equipe garante vaga na Repescagem Europeia;

Lista de campeões do Rugby Europe Championship (desde 2000):

10 títulos – Geórgia

5 títulos – Romênia

1 título – Portugal

Rugby Europe Trophy – “Six Nations C” – 2ª divisão da Rugby Europe

30 24

Suíça 30 x 24 Polônia, em Genebra

27 10

Holanda 27 x 10 República Tcheca, em Amsterdã

Seleção Jogos Pontos Holanda 5 19 Portugal 4 18 Suíça 5 11 República Tcheca 4 8 Polônia 4 6 Moldávia 4 1

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão - classificado à Repescagem de Promoção contra o último colocado do Rugby Europe Championship (1ª divisão);

- Último colocado - Rebaixado à Conference 1 (3ª divisão);

Rugby Europe Conference 1 – 3ª divisão da Rugby Europe

Grupo Sul

Bósnia-Herzegóvina 20 x 17 Andorra, em Zenica

Israel 17 x 24 Malta, em Netanya

Seleção Jogos Pontos Malta 3 14 Israel 4 10 Croácia 2 4 Bósnia-Herzegóvina 3 4 Andorra 2 2

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão do Grupo Sul enfrentará o campeão do Grupo Norte valendo a promoção ao Trophy (2ª divisão);

- Último colocado será rebaixado à Conference 2 (4ª divisão);

Women’s Six Nations – Six Nations Feminino

26 12

Itália 26 x 12 Escócia, em Padova

Seleção Jogos Pontos França 5 24 Inglaterra 5 21 Irlanda 5 10 Itália 5 10 Escócia 5 5 Gales 5 5

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Pacific Challenge – em Suva, Fiji

Fiji Warriors 57 x 07 Tonga A

Samoa A 21 x 29 Junior Japan

Classificação final: 1 Fiji Warriors (campeão), 2 Junior Japan, 3 Samoa A, 4 Tonga A;