No dia 3 de fevereiro, os Estados Unidos começarão sua campanha de defesa do título do Americas Rugby Championship. As Águias tiveram nesta semana seu elenco definido de 39 jogadores comandados pelo treinador Gary Gold. A equipe mesclará experiência, com 10 jogadores que atuam no exterior – incluindo Lamositele, do Saracens, Scully, do Cardiff Blues, e Civetta, do Newcastle Falcons – mesclados com 13 jogadores debutantes. Porém, nomes importantes que atuam na Europa não estarão disponíveis – casos de Samu Manoa (Toulon), AJ MacGinty (Sale Sharks), Chris Baumann (Leicester Tigers), Greg Peterson (Glasgow Warriors) e Andrew Durutalo (Worcester Warriors). A equipe ainda contará com 3 dos profissionais do sevens americano e 14 atletas que já estão contratados para jogarem a nova liga profissional do país, a MLR.

Avançados: Titi Lamositele (Saracens, Inglaterra), Angus MacLellan (Chicago Lions), Huluholo Mo’ungaloa (Life West), Anthony Purpura (Old Blue), Paddy Ryan (Austin Elite, MLR), Dino Waldren (London Scottish, Inglaterra/2ª divisão), Chance Wenglewski (Lindenwood), Dylan Fawsitt (Old Blue), James Hilterbrand (Sydney Rays, Austrália/NRC), Peter Malcolm (Austin Elite, MLR), Joe Taufete’e (Worcester Warriors, Inglaterra), Nate Brakeley (NYAC), Nick Civetta (Newcastle Falcons, Inglaterra), Brendan Daly (San Francisco Golden Gate), Matt Jensen (Utah Warriors, MLR), Ben Landry (Glendale Raptors, MLR), Malon Al-Jiboori (USA Sevens), Cam Dolan (Old Blue), Hanco Germishuys (Austin Elite, MLR), Tony Lamborn (Hawke’s Bay, Nova Zelândia/Mitre10 Cup), Aladdin Schirmer (Seattle Seawolves, MLR), Psalm Wooching (Seattle Saracens);

Linha: Nate Augspurger (Old Blue), Shaun Davies (Glendale Raptors, MLR), Ruben de Haas (Free State Cheetahs, África do Sul/Currie Cup), Devereaux Ferris (Life West), Ben Cima (Rocky Gorge), Will Hooley (Bedford Blues, Inglaterra/2ª divisão), Will Magie (Glendale Raptors, MLR), Dylan Audsley (San Diego Legion, MLR), Marcel Brache (Perth Spirit, Austrália/NRC), Bryce Campbell (Glendale Raptors, MLR), Paul Lasike (Utah Warriors, MLR), Alex Elkins (USA Sevens), Ryan Matyas (San Diego Legion, MLR), Peni Tagive (USA Sevens), Josh Whippy (Utah Warriors, MLR), Blaine Scully (Cardiff Blues, Gales), Mike Te’o (San Diego Legion, MLR);

EUA pronto para Punta

Amanhã começa o Seven Punta, a primeira etapa do Circuito Sul-Americano de Sevens, que incluirá neste ano 6 seleções de fora do continente.

O Brasil terá como oponentes na primeira fase a França, o Uruguai e os Estados Unidos (clique aqui para ver a tabela de jogos). Franceses e uruguaios já haviam confirmado seus elencos e nessa quinta-feira foi a vez dos EUA selecionarem seus jogadores, optando por um elenco de desenvolvimento, como já era sabido.

EUA para Punta e Viña: Pat Blair, Nick Boyer, Ben Broselle, Alex Elkins; Naima Fualaau, Siale Maka, Anthony Salaber, Devin Short, Sam Walsh, Zach Webber, Connor Wallace-Sims, Anthony Welmers;

Foto: USA Rugby