Depois do Uruguai carimbar sua vaga na Copa do Mundo de 2019, será a vez de conhecermos ao longo de fevereiro e março quem será o time europeu que se somará a Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda, França, Itália e Geórgia como representantes europeus na competição.

É hora de começar o Rugby Europe Championship 2018, o “Six Nations B”, com peso dobrado! Mas, o que preciso saber sobre o torneio?

A competição conta com 6 seleções, Geórgia, Romênia, Espanha, Rússia, Alemanha e Bélgica, que jogam todas contra todas uma vez, totalizando 5 rodadas. O primeiro colocado entre as 6 seleções será o campeão de 2018;

O último colocado entre as 6 seleções terá que enfrentar em maio o campeão do Rugby Europe Trophy (o “Six Nations C”) em Repescagem de promoção e rebaixamento para a edição 2019;

Todos os jogos do Rugby Europe Championship 2018 valem também pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019, exceto os jogos que envolverem a Geórgia , pois os georgianos já estão classificados ao Mundial. A Geórgia se garantiu antecipadamente para 2019 por ter sido uma das 12 melhores equipes da Copa do Mundo de 2015;

de 2019, , pois os georgianos já estão classificados ao Mundial. A Geórgia se garantiu antecipadamente para 2019 por ter sido uma das 12 melhores equipes da Copa do Mundo de 2015; Os jogos entre Romênia, Rússia, Espanha, Alemanha e Bélgica valem pelas Eliminatórias, sendo somados os duelos entre esses 5 países na temporada 2017 e na temporada 2018 ;

valem pelas Eliminatórias, sendo os duelos entre esses 5 países na temporada e na temporada ; Ao final do Rugby Europe Championship 2018, o melhor time entre Romênia, Rússia, Espanha, Alemanha e Bélgica na soma de 2017 e 2018 se classificará para a Copa do Mundo;

time entre Romênia, Rússia, Espanha, Alemanha e Bélgica na se classificará para a Copa do Mundo; O 2º melhor entre essas 5 seleções ganhará vaga na Repescagem , que terá a seguinte ordem de confrontos: O 2º melhor entre romenos, russos, espanhóis, alemães e belgas receberá Portugal (melhor entre as seleções das divisões inferiores da Europa) em maio ou junho na Repescagem Europeia , em jogo único; O vencedor da Repescagem Europeia enfrentará ainda em junho Samoa em duas partidas, na Repescagem Europa-Oceania . O vencedor desse duelo garantirá vaga direta na Copa do Mundo. O perdedor terá uma última chance na Repescagem Mundial; Em novembro de 2018, Hong Kong receberá todos os jogos da Repescagem Mundial, que valerá uma última vaga na Copa do Mundo de 2019. Será um quadrangular envolvendo o perdedor da Repescagem Europa-Oceania, o vencedor da Repescagem Ásia-Oceania, o vice-campeão da Copa da África 2018 e o Canadá.

entre essas 5 seleções ganhará vaga na , que terá a seguinte ordem de confrontos: O Rugby Europe Championship não usa o sistema convencional de pontos bônus. O campeonato faz uso do sistema francês. Com isso, a pontuação por jogo é a seguinte: 5 pontos para a vitória com 3 tries marcados a mais que o oponente, 4 pontos para a vitória com menos de 3 tries de diferença, 2 pontos para o empate, 1 ponto para a derrota com 7 pontos ou menos de diferença e 0 pontos para a derrota com mais de 7 pontos de diferença;

O que esperar?

O favoritismo para o título do Rugby Europe Championship é da Geórgia, já que os Lelos receberão os romenos. Na parte de baixo, dificilmente a Bélgica escapará da última colocação, mas terá uma chance ao receber a Alemanha, que ainda segue sem atletas do seu principal clube, o Heidelberg, como reflexo da última crise do rugby do país.

O que realmente importa para o público externo é a briga pela classificação à Copa do Mundo, que deverá se concentrar em Romênia, Rússia e Espanha. A Romênia é a favorita à vaga direta, mas os romenos visitarão os espanhóis no jogo decisivo, o que deixa uma vantagem na mão da Espanha. Porém, os espanhóis visitarão a Rússia, ao passo que os russos visitarão os romenos, o que poderá embolar de vez as disputas, garantindo emoção até o fim.

Rugby Europe Championship 2017 – Classificação:



Seleção Jogos Championship 2018 Pontos Championship 2018 Jogos Eliminatórias 2017-2018 Pontos Eliminatórias 2017-2018 Romênia 0 0 5 15 Geórgia* 0 0 - - Espanha 0 0 5 13 Rússia 0 0 5 9 Alemanha 0 0 5 8 Bélgica 0 0 5 2 *Não disputa as Eliminatórias

Rugby Europe Championship 2018 – Tabela:



Em itálico os jogos que NÃO valem pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019

10/02 – Rússia x Espanha, em Krasnodar

10/02 – Romênia x Alemanha, em Cluj

10/02 – Geórgia x Bélgica, em Kutaisi

17/02 – Rússia x Bélgica, em Krasnodar

18/02 – Espanha x Romênia, em Madrid

17/02 – Alemanha x Geórgia, em Colônia

03/03 – Bélgica x Alemanha, em Bruxelas

03/03 – Romênia x Rússia, em Cluj

03/03 – Geórgia x Espanha, em Tbilisi

10/03 – Romênia x Bélgica, em Buzau

10/03 – Rússia x Geórgia, em Krasnodar

11/03 – Espanha x Alemanha, em Madrid

18/03 – Alemanha x Rússia, em Offenbach

18/03 – Bélgica x Espanha, em Bruxelas

18/03 – Geórgia x Romênia, em Tbilisi