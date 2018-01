Contratado em 2016, o técnico australiano Paul Healy ficou um ano no cargo de diretor da academia de alto rendimento de São Paulo, mas teve seu contrato encerrado em 2017.

Agora, Healy, que já havia treinado a seleção do Chile e o clube alemão Pforzheim, retornou à Alemanha para assumir a função de Diretor de Rugby XV da Federação Alemã (DRV), coordenando o trabalho de alto rendimento da entidade.

Healy não foi a única contratação da DRV, abalada no ano passado por uma greve de jogadores. Ninguém menos que o técnico uruguaio Pablo Lemoine, um dos grandes ídolos dos Teros, que foi treinador da seleção de seu país até 2015 e desde então estava no posto de Diretor de Rugby da União de Rugby do Uruguai. Lemoine assumirá a vaga do sul-africano Kobus Potgieter, demitido após a greve de novembro.