ARTIGO COM VÍDEOS – O Campeonato Inglês esquentou em meio ao frio do inverno nesse fim de semana e tudo conspirou a favor do vice líder Saracens, que venceu fora de casa duelo chave contra o terceiro colocado Wasps e comemorou a derrota do líder Exeter Chiefs diante do ascendente Newcastle Falcons. A jornada foi boa também para Leicester Tigers e Northampton Saints, que venceram e amenizar a má fase.

Jogando em Coventry, Wasps e Saracens fizeram um antigo clássico londrino – já que os Wasps nasceram em Londres antes de se relocarem para Coventry. Foi um jogaço dos Sarries, que começaram irresistíveis na linha, com Chris Wyles e Alex Goode cruzando o in-goal nos primeiros 15 minutos. E quando o Springbok Schalk Burger guardou o terceiro try dos visitantes, aos 30′, a sensação era de atropelo. Mas a reação dos Wasps veio antes do intervalo com um penal try seguido de outro try de sul-africano famoso, Willie Le Roux, com os Saracens ainda sendo reduzidos a 13 homens por 2 amarelos. Mas os Wasps não foram capazes da virada no início do segundo tempo, com os Sarries resistindo e conseguindo o try decisivo aos 65′ com Goode novamente, varando a defesa da casa. No fim, Spencer cravou o último try do jogo para os londrinos, selando imensos 38 x 15.



O Exeter Chiefs não se deu bem no Norte, caindo por 28 x 20 diante do Newcastle Falcons. Foi um jogo de dois tempos bem distintos, com Sinoti, Goneva e Kyle Cooper marcando 3 tries para os Falcons no primeiro tempo e Simmonds, Woodburn e Salmon cruzando o in-goal para os Chiefs na segunda etapa, mas com os últimos tries saindo tarde para uma virada ser possível.



Já o Gloucester, quarto colocado, lamentou derrota para o Northampton Saints, que afastou a crise fazendo 22 x 19 em dura partida decidida apenas no minuto final para os Saints com um penal try em maul, pondo fim à série de 7 derrotas seguidas de Northampton.



A derrota do Gloucester animou Bath e Sale Sharks, que venceram. O Bath foi a Worcester e derrotou os Warriors por 46 x 25, em chuva de 6 tries a 3. Enquanto isso, os Sharks travaram uma batalha emocionante com os Harlequins e emergiram vitoriosos por 30 x 29, com o sul-africano Janse van Rensburg marcando 2 tries, incluindo o decisivo aos 67′, seguido de um penal da vitória chutado por seu compatriota (e também ex parceiro de Lions) Faf de Klerk aos 75′.





Por fim, o Leicester Tigers sofreu para despachar o lanterna London Irish. Jogando em casa, os Tigers não convenceram e só asseguraram a vitória com try de Manu Tuilagi aos 71′. 19 x 15.





Aviva Premiership – Campeonato Inglês

- Continua depois da publicidade -

Wasps 15 x 38 Saracens

Newcastle Falcons 28 x 20 Exeter Chiefs

Sale Sharks 30 x 29 Harlequins

Northampton Saints 22 x 19 Gloucester

Leicester Tigers 19 x 15 London Irish

Worcester Warriors 25 x 46 Bath

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 13 50 Saracens Londres 13 45 Wasps Coventry 13 39 Gloucester Gloucester 13 38 Bath Bath 13 37 Newcastle Falcons Newcastle 13 36 Sale Sharks Salford (Manchester) 13 33 Leicester Tigers Leicester 13 33 Harlequins Londres 13 32 Northampton Saints Northampton 13 26 Worcester Warriors Worcester 13 19 London Irish Reading 13 10

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento

Foto: Premiership Rugby – Wasps x Saracens