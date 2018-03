A Sexta-Feira Santa inglesa começou com decisão de título! Isso porque a cidade de Gloucester foi o palco da grande final da Anglo-Welsh Cup 2017-18, a Copa Anglo-Galesa, antiga Copa da Inglaterra, a terceira competição para os clubes da elite da Inglaterra e Gales.

Na grande decisão, Bath e Exeter Chiefs duelaram pela taça, em dérbi do West Country inglês, marcada por alguns tabus. Maior campeão da história da competição, o Bath não ergue a taça desde 1996, ao passo que o Exeter Chiefs, campeão pela primeira vez em 2014, chegava à sua quarta decisão consecutiva, mas vindo do peso de derrotas nas finais de 2015 e 2017 (não houve Anglo-Welsh Cup na temporada 2015-16, por conta da Copa do Mundo).

E o tabu que permaneceu foi o do Bath, com os Chiefs deixando para trás os dois últimos insucessos para festejarem com um incontestável 28 x 11. Todos os tries saíram no primeiro, com o hooker Jack Innard – o nome do jogo – marcando o primeiro para os Chiefs logo aos 4′, em boa ação a partir de lateral. Joe Simmonds foi abrindo vantagem para Exeter com mais 2 penais, mas, aos 24′, o ponta Cooper Vuna correu para o try que dava esperanças ao Bath, em ótima ação de mãos com Shaun Knight. Porém, a resposta foi imediata, com Innard fazendo seu segundo try, aos 28′, em maul após lateral. Depois, o segunda linha Toby Salmon rompeu para o terceiro try dos Chiefs aos 32′. 25 x 08.

Na segunda etapa, a sólida defesa dos Chiefs falou mais alto, resistindo impenetrável à pressão do Bath. Apenas dois penais, um para cada lado, mexeram no marcador e a festa foi dos Chiefs. 28 x 11, placar final! Segunda conquista da copa para o clube da costa sudoeste.

- Continua depois da publicidade -

Anglo-Welsh Cup – Copa Anglo-Galesa – Copa da Inglaterra

Final

11 28

Bath 11 x 28 Exeter Chiefs, em Gloucester

Lista de campeões da Copa da Inglaterra/Copa Anglo-Galesa

10 títulos – Bath

8 títulos – Leicester Tigers

5 títulos – Gloucester

4 títulos – Newcastle Falcons

3 títulos – Harlequins e Wasps

2 títulos – Exeter Chiefs, Saracens e Coventry

1 título – Northampton Saints, London Irish, Bristol, Yorkshire Leeds Carnegie, Bedford Blues, Birmingham Moseley, Ospreys (Gales) e Cardiff Blues (Gales)