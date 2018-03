ARTIGO COM VÍDEOS – Pausa no Six Nations e duelo de titãs na Aviva Premiership inglesa! O fim de semana teve o duelo entre Exeter Chiefs e Saracens, valendo a liderança da competição!

Os dois gigantes estavam desfalcados de nomes importantes, mas o jogo não desapontou e o Exeter Chiefs conseguiu uma crucial vitória por 24 x 12. O primeiro try foi dos Saracens, com Ben Earl, mas Phill Dollman deu a resposta na mesma moeda rápido. Schalk Brits, antes da pausa, cravou o segundo try dos londrinas, porém Joe Simmonds já havia garantido a frente dos Chiefs na primeira etapa com 3 penais. Os espaços diminuíram na segunda etapa, com Exeter dominando o jogo de contato e sendo perfeito defensivamente. Simmonds ampliou a vantagem com novo penal e o scrum dos Chiefs assegurou o triunfo com um penal try atropelando a formação dos rivais. Fim de papo.



Os Wasps estavam de olho no desfecho do jogo de Exeter e fizeram sua parte, vencendo o lanterna London Irish para tomarem a vice liderança dos Saracens. Modestos 24 x 16, mais duros que o esperado, por conta da chuva, e sem bônus.



O quarto lugar é do Newcastle Falcons, que já encostou em Saracens e Wasps. Os Falcons foram a Gloucester para um duelo direto por vaga nas semifinais e conseguiram uma preciosa vitória por 21 x 20. E um pouco na sorte. Isso porque o Gloucester marcou 4 tries e simplesmente não acertou nenhuma conversão, em um dia terrível para o chutador Billy Twelvetrees. Os Falcons só marcaram 2 e suaram frio no fim, com Lewis Ludlow fazendo aos 75′ o try que poderia ter dado a vitória ao Gloucester. Se a conversão tivesse entrado…



O Leicester Tigers segue evoluindo e agora é o quinto colocado, entrando de vez na luta pelo mata-mata. Os Tigers foram a Worcester e venceram os Warriors por largos 34 x 05, com Manu Tuilagi cruzando o in-goal no fim para o bônus.



Já o Bath vai despencando e vê suas chances de classificação diminuírem a cada rodada. O time do West Country foi a Londres e cai contra o Harlequins por 20 x 05. Tim Visser (correndo 70 metros após interceptação) e Kyle Sinckler fizeram os tries que reabilitaram os Quins, que ainda não tinham vencido em 2018.



Ainda sonhando com uma classificação, o Sale Sharks revalidou suas chances vencendo fora de casa o Northampton Saints por 34 x 25. Denny Solomona brilhou mais uma vez fazendo hat-trick (3 tries) para o time da região de Manchester.



Bristol perde!

Na segunda divisão inglesa, o inesperado ocorreu e o líder Bristol perdeu sua invencibilidade, após acumular 16 vitórias seguidas. A derrota incrivelmente veio em casa e para o humilde Jersey Reds – da ilha de Jersey – por 38 x 34.



Rugby League em ação

Além da Premiership e do Championship, a bola oval foi jogada também no rugby de 13 jogadores na Inglaterra, com a Super League vivendo 4 partidas. Destaques para o St. Helens Saints e para o Wakefield Wildcats, que seguem invictos após 4 jornadas. Dois jogos acabaram adiados pela neve.



Aviva Premiership – Campeonato Inglês

Worcester Warriors 05 x 34 Leicester Tigers

Wasps 24 x 16 London Irish

Harlequins 20 x 05 Bath

Exeter Chiefs 24 x 12 Saracens

Northampton Saints 25 x 34 Sale Sharks

Gloucester 20 x 21 Newcastle Falcons

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 17 61 Wasps Coventry 17 54 Saracens Londres 17 53 Newcastle Falcons Newcastle 17 50 Leicester Tigers Leicester 17 47 Gloucester Gloucester 17 46 Bath Bath 17 45 Sale Sharks Salford (Manchester) 17 43 Harlequins Londres 17 36 Northampton Saints Northampton 17 31 Worcester Warriors Worcester 17 27 London Irish Reading 17 15

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento

GKIPA Championship – 2ª Divisão Inglesa

Cornish Pirates 22 x 19 Doncaster Knights

Bristol 34 x 38 Jersey Reds

Bedford Blues 41 x 22 Yorkshire Carnegie

Ealing x Rotherham Titans – adiado

Richmond x Nottingham – adiado

Hartpury College x London Scottish – adiado

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bristol 17 80 Ealing Trailfinders Londres 16 65 Bedford Blues Bedford 17 51 Yorkshire Carnegie Leeds 17 49 Doncaster Knights Doncaster 17 49 Jersey Reds Jersey 17 44 Cornish Pirates Penzance 17 42 Nottingham Nottingham 16 37 Richmond Londres 16 35 Hartpury College Hartpury 16 33 London Scottish Londres 16 28 Rotherham Titans Rotherham 16 8

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º lugar = promoção à Premiership 2018-19

- 12º lugar = rebaixamento

Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

Hull FC 21 x 12 Warrington

Wigan 32 x 16 Widnes

Wakefield 22 x 04 Huddersfield

St. Helens 34 x 02 Salford

Leeds x Catalans – adiado

Hull KR x Castleford – adiado