ARTIGO COM VÍDEOS – 2017 se encerrou na Inglaterra com muito rugby, pois a Aviva Premiership foi agitada de sexta a domingo com sua 12ª rodada, abrindo o returno. Os favoritos prevaleceram, com Exeter, Saracens e Wasps vencendo. Já a dupla das East Midlands, Leicester e Northampton, se afundou em crise.

Jogando em casa, o líder Exeter Chiefs se impôs com contundência sobre o ex poderoso Leicester Tigers, que agora se distanciou de forma preocupante da zona de classificação às semifinais e ocupa uma atípica posição na rabeira da tabela. Todos os tries foram no segundo tempo, com Armand, Slade, Hill e Yeandle, com o tempo já esgotado, cruzaram o in-goal para a vitória bonificada dos Chiefs.



Os Saracens são vice líderes mas ainda não convencem. Jogando em casa, o time do Norte de Londres parecia ter vida fácil contra o vice lanterna Worcester Warriors, mas choveram tries no dia e os Warriors até assustaram os Sarries que, no entanto, somaram os 5 pontos necessários, 46 x 31. Jogão de 6 tries a 4 para os donos da casa, com os Warriors largando na frente com try de Josh Adams. Mas os Sarries viraram a duras penas, com Jackson Wray e Nathan Earle se destacando com 2 tries cada, com Earle fazendo os 2 tries da vitória nos 8 minutos finais.



No jogo mais aguardado, o Bath falhou em voltar ao G4, caindo em casa diante do terceiro colocado Wasps por 31 x 26. 5 tries a 4 para os visitantes, que fizeram os 3 primeiros no primeiro tempo, 2 de Marcus Watson e 1 de Dan Robson, parecendo que os Wasps passeariam. Mas Rhys Priestland e Jack Wilson (com passe de Priestland) reagiram ainda na primeira etapa. Juan de Jongh abriu o segundo tempo fazendo o quarto try dos Wasps, respondido logo por Paul Grant na mesma moeda. Lovobalavu, aos 56′, fez o quinto try dos visitantes, mas Zach Mercer respondeu aos 63′, garantindo um fim de jogo imprevisível. Mesmo com um homem a menos, por amarelo de Willie Le Roux, os Wasps resistiram e voltaram para casa com o precioso triunfo.



O quarto lugar é do Gloucester, que despachou o Sale Sharks em jogo duro de 20 x 16. Ben Vellacott e David Tonga marcaram os tries da dura vitória dos Cherry and Whites.



Já o Newcastle Falcons encostou de vez na briga pelo G4 ao fazer 20 x 15 fora de casa sobre o lanterna London Irish, cada vez mais desesperado. Alex Tait fez 2 tries e Goneva deixou o seu para os Falcons.



Por fim, em duelo dos times que vinham sob pressão, o Harlequins se aliviou atropelando o Northampton Saints por 50 x 21, agravando a situação do antepenúltimo colocado. O jogo foi no estadío de Twickenham e a torcida viu nada menos que 7 tries para os Quins, sendo 4 sem resposta no primeiro tempo. Palmas par Tim Visser e Danny Care, com 2 tries cada.



Ninguém para o Bristol

Na segunda divisão, o Bristol segue imbatível após 13 rodadas. O time do West Country foi a Londres e venceu o Richmond bem, 59 x 22. Destaque da rodada de fim de ano foi o clássico do Yorkshire, com o Carnegie vencendo fora de casa o Doncaster por 32 x 30 em um jogão.





Aviva Premiership – Campeonato Inglês

- Continua depois da publicidade -

Exeter Chiefs 30 x 06 Leicester Tigers

Harlequins 50 x 21 Northampton Saints

Saracens 46 x 31 Worcester Warriors

London Irish 15 x 20 Newcastle Falcons

Gloucester 20 x 16 Sale Sharks

Bath 26 x 31 Wasps

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 12 50 Saracens Londres 12 40 Wasps Coventry 12 39 Gloucester Gloucester 12 37 Newcastle Falcons Newcastle 12 32 Bath Bath 12 32 Harlequins Londres 12 30 Sale Sharks Salford (Manchester) 12 29 Leicester Tigers Leicester 12 28 Northampton Saints Northampton 12 22 Worcester Warriors Worcester 12 19 London Irish Reading 12 9

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento

GKIPA Championship – 2ª Divisão Inglesa

Cornish Pirates 15 x 19 Jersey Reds

Bedford Blues 23 x 24 Ealing

Richmond 22 x 59 Bristol

Hartpury College 27 x 18 Rotherham Titans

Doncaster Knights 30 x 32 Yorkshire Carnegie

Nottingham 17 x 21 London Scottish

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bristol 13 64 Ealing Trailfinders Londres 13 55 Yorkshire Carnegie Leeds 13 40 Bedford Blues Bedford 13 39 Doncaster Knights Doncaster 13 34 Nottingham Nottingham 13 33 Cornish Pirates Penzance 13 31 Jersey Reds Jersey 13 29 Richmond Londres 13 29 London Scottish Londres 13 27 Hartpury College Hartpury 13 26 Rotherham Titans Rotherham 13 3

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º lugar = promoção à Premiership 2018-19

- 12º lugar = rebaixamento

Foto: Bath x Wasps – Premiership