Preparado para muito rugby no feriado da Independência? A ESPN trará programação na TV e na internet.

Na ESPN, o Rugby Championship retorna com sua terceira rodada na madrugada de sexta para sábado. Às 4h35, o canal exibe ao vivo o duelo entre All Blacks (Nova Zelândia) e Pumas (Argentina), seguido de Wallabies (Austrália) contra Springboks (África do Sul) crucial para os dois times às 07h00. As reprises vão acontecer no mesmo dia na ESPN2 (novo nome da antiga ESPN+) e na ESPN Extra.

Enquanto isso, no Watch ESPN, a estrela é a Premiership inglesa, que terá 3 jogos ao vivo no sábado, com o jogo de titãs entre Wasps e Exeter Chiefs, seguido de Leicester Tigers e Newcastle Falcons e encerrando-se com Saracens e Bristol Bears.

E domingo na TV5 Monde tem o programa Jour de Rugby com os melhores momentos da rodada do Top 14 francês.

- Continua depois da publicidade -

*Horários de Brasília

Sábado, dia 08 de setembro

04h35 – The Rugby Championship – All Blacks x Pumas – ESPN – AO VIVO

06h55 – The Rugby Championship – Wallabies x Springboks – ESPN – AO VIVO

09h55 – Gallagher Premiership – Wasps x Exeter Chiefs – Watch ESPN – AO VIVO

11h00 – Gallagher Premiership – Leicester Tigers x Newcastle Falcons – Watch ESPN – AO VIVO

11h00 – Gallagher Premiership – Saracens x Bristol Bears – Watch ESPN – AO VIVO

11h30 – The Rugby Championship – All Blacks x Pumas – ESPN Extra – VT

22h00 – The Rugby Championship – Wallabies x Springboks – ESPN Extra – VT

18h00 – The Rugby Championship – Wallabies x Springboks – ESPN2 – VT

23h00 – The Rugby Championship – All Blacks x Pumas – ESPN2 – VT

Domingo, dia 09 de setembro

06h30 – The Rugby Championship – All Blacks x Pumas – ESPN Extra – VT

07h30 – The Rugby Championship – Wallabies x Springboks – ESPN2 – VT

12h15 – Programa – Jour de Rugby – TV5 Monde – Inédito