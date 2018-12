ARTIGO COM VÍDEOS – O fim de semana era para ser de pura festa para a torcida sul-africana na Cidade do Cabo. E foi porque no sevens todo dia é festa. Mas faltou título para os verde e ouros, que esperavam um grande resultado no Cape Town Sevens, a 2ª etapa da Série Mundial de Sevens 2018-19, na qual os Blitzboks estreavam camisa em homenagem a Mandela. Mas a África do Sul acabou caindo nas semifinais do torneio em casa diante de Fiji, que acabou campeão do torneio vencendo a grande final contra os Estados Unidos. Os americanos, que celebraram vitória sobre a Nova Zelândia na outra semifinal, acumularam o segundo vice seguido e são os líderes do circuito após duas etapas, dando um passo adiante em sua evolução.

Depois de ser derrotada pela Nova Zelândia no sábado, a África do Sul deu a volta por cima no domingo nas quartas de final superando a Escócia. Fiji passou pela sensação Espanha, enquanto a Nova Zelândia se impôs sobre a rival Austrália e os Estados Unidos despacharam a Inglaterra.

Nas semifinais, a expectativa pelos Boks de Specman – destaque na etapa – e de Senatla – que voltava ao circuito – era grande, mas Fiji foi maior e venceu por 17 x 12, com Naduva fazendo o try decisivo no apagar das luzes. Depois, os EUA foram brilhantes contra os All Blackdçs e atropelaram por 31 x 12, com Barrett, Tomasin, Baker, Iosefo e Isles cruzando o in-goal em performance coletiva impecável.

A torcida da casa sorriu na disputa de bronze com vitória sobre a Nova Zelândia. 10 x 05 para a África do Sul, com tries de Kok e Human, mas foi o neozelandês Molia que ganhou o prêmio de melhor jogador do torneio.

E na grande final não deu para as Águias. Fiji esteve impecável e inspirado e com 2 tries de Nasoko, 2 de Botitu e outro de Mocenacagi. 29 x 15 e título fijiano no Cabo.

A Série Mundial de Sevens retornará com a etapa da Nova Zelândia nos dias 26 e 27 de janeiro.

HIGHLIGHTS: Fiji put on clinical display to win big at the #CapeTown7s pic.twitter.com/iNY2cIIYk6 — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) 9 de dezembro de 2018

HSBC Sevens World Series 2018-19 – Série Mundial de Sevens – 2ª etapa, na Cidade do Cabo, África do Sul

*Horários de Brasília

Domingo, dia 09 de dezembro

Quartas de final Challenge Trophy (9º lugar)

06h36 – 3º A x 4º D – Samoa 31 x 26 Gales

06h58 – 3º C x 4º B – França 31 x 00 Japão

07h20 – 3º D x 4º A – Canadá 28 x 24 Zimbábue

07h42 – 3º B x 4º C – Argentina 34 x 31 Quênia

Quartas de final Ouro



08h04 – 1º A x 2º D – África do Sul 21 x 12 Escócia

08h26 – 1º C x 2º B – Fiji 46 x 07 Espanha

08h48 – 1º D x 2º A – Austrália 17 x 26 Nova Zelândia

09h10 – 1º B x 2º C – Estados Unidos 19 x 12 Inglaterra

Semifinais pelo 13º lugar

09h57 – Gales 28 x 07 Japão

10h19 – Zimbábue 19 x 31 Quênia

Semifinais pelo Challenge Trophy (9º lugar)



10h41 – Samoa 31 x 07 França

11h03 – Canadá 14 x 24 Argentina

Semifinais pelo 5º lugar

11h50 – Escócia 07 x 12 Espanha

12h12 – Austrália 21 x 24 Inglaterra

Semifinais pelo Ouro

12h34 – África do Sul 12 x 17 Fiji

12h56 – Nova Zelândia 12 x 31 Estados Unidos

Finais

13h43 – Decisão de 13º lugar – Gales 26 x 33 Quênia

14h05 – Final do Challenge Trophy (9º lugar) – Samoa 14 x 38 Argentina

14h36 – Decisão de 5º lugar – Espanha 07 x 14 Inglaterra

15h18 – Decisão de Bronze (3º lugar) – África do Sul 10 x 05 Nova Zelândia

15h44 – FINAL Ouro – Fiji 29 x 15 Estados Unidos

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 Estados Unidos 38 19 19 Nova Zelândia 37 22 15 Fiji 35 13 22 Inglaterra 30 17 13 África do Sul 29 12 17 Austrália 25 15 10 Escócia 20 10 10 Argentina 18 10 8 Espanha 17 5 12 Samoa 15 8 7 França 12 7 5 Canadá 10 5 5 Gales 5 3 2 Quênia 4 1 3 Japão 3 2 1

- 1ª ao 4º colocados = classificados aos Jogos Olímpicos Tóquio 2020

- 15º colocado = rebaixamento;

Pontuação:

1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts;

5º - 13 pts; 6º - 12 pts; 7º e 8º - 10 pts;

9º - 8 pts; 10º - 7 pts; 11º e 12º - 5 pts;

13º - 3 pts; 14º - 2 pts; 15º e 16º - 1 pt.