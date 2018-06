ARTIGO COM VÍDEO – A penúltima etapa da Série Mundial de Sevens masculina largou neste sábado em Londres sem maiores surpresas mas com grande jogos.

No Grupo A, Fiji e Nova Zelândia comprovaram favoritismo – apesar da resistência argentina – e avançaram. No duelo entre as duas potências, Fiji atropelou, com nomes poderoso do XV como Tuisova e Radradra (ambos do Toulon) migrando neste mês para o sevens e se juntando a Tuwai, Nasilasila & cia. 27 x 07, com Tuisova atropelando para 2 tries.

No Grupo B a Austrália avançou soberana na primeira posição enquanto a Irlanda se sobressaiu sendo a primeira seleção convidada de um torneio desde 2016 a avançar às quartas de final, vencendo a Espanha, perdendo para Gales, mas se beneficiando da derrota galesa para os espanhóis.

Estados Unidos e Inglaterra se classificaram pelo Grupo C, despachando o bom time do Quênia e a França. Os ingleses decepcionaram a torcida da casa diante dos EUA perdendo por 31 x 14, com Carlin Isles correndo para 2 tries e os americanos se reerguendo após o 19 x 19 diante do Quênia. Mas a Inglaterra se levantou atropelando o Quênia no jogo decisivo por 38 x 12, com destaque para 2 tries de Lindsay-Hague.

Já a África do Sul foi a primeira colocada do Grupo D, apesar de derrota para Samoa. Os Boks, que celebravam a volta de Senatla ao time, não impressionaram. Samoa, no entanto, caiu contra Canadá e Rússia e quem avançou às quartas foram os canadenses.

Assista às finais no domingo ao vivo no Facebook do circuito ou no site do World Rugby.

HIGHLIGHTS: Two teams unbeaten as Cup quarter confirmed at the #London7s, including an historic day for @IrishRugby pic.twitter.com/Mkgpx4pjzQ — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) 2 de junho de 2018

London Sevens – 9ª etapa da Série Mundial de Sevens Masculina – em Londres, Inglaterra – dias 2 e 3 de junho

Sábado, dia 02 de junho

Das 05h30 às 14h40, horários de Brasília

Samoa 00 x 14 Canadá

África do Sul 31 x 00 Rússia

Espanha 24 x 12 Gales

Austrália 33 x 07 Irlanda

Nova Zelândia 24 x 12 Escócia

Fiji 28 x 19 Argentina

Quênia 19 x 19 Estados Unidos

Inglaterra 34 x 00 França

Samoa 17 X 29 Rússia

África do Sul 17 x 07 Canadá

Espanha 10 x 38 Irlanda

Austrália 20 x 12 Gales

Nova Zelândia 36 x 05 Argentina

Fiji 39 x 12 Escócia

Quênia 24 x 21 França

Inglaterra 14 x 31 Estados Unidos

Canadá 29 x 10 Rússia

África do Sul 12 x 21 Samoa

Gales 21 x 19 Irlanda

Austrália 28 x 22 Espanha

Escócia 19 x 22 Argentina

Fiji 27 x 07 Nova Zelândia

Estados Unidos 38 x 14 França

Inglaterra 38 x 12 Quênia

Grupo A: 1 Fiji, 2 Nova Zelândia, 3 Argentina, 4 Escócia

Grupo B: 1 Austrália, 2 Irlanda, 3 Gales, 4 Espanha

Grupo C: 1 Estados Unidos, 2 Inglaterra, 3 Quênia, 4 França

Grupo D: 1 África do Sul, 2 Canadá, 3 Rússia, 4 Samoa

Domingo, dia 03 de junho

Das 05h30 às 14h30, horários de Brasília

Quartas de final – Challenge Trophy (9º lugar)

Argentina x Samoa

Quênia x Espanha

Rússia x Escócia

Gales x França

Quartas de final pelo Ouro

Fiji x Canadá

Estados Unidos x Irlanda

África do Sul x Nova Zelândia

Austrália x Inglaterra