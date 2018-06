ARTIGO COM VÍDEOS – A África do Sul festejou pelo segundo ano seguido: é campeã da Série Mundial de Sevens masculina 2017-18! O título parecia que estava quase perdido quando Fiji venceu sua quarta etapa na temporada em Londres na semana passada, assumindo a liderança do circuito e precisando apenas de um quarto lugar em Paris para ser campeão. Mas o torneio na França foi cruel com os fijianos, que caíram nas quartas de final diante da Inglaterra e viram a África do Sul, mesmo aos trancos e barrancos, faturar a taça, vencendo justamente os ingleses na final.

Depois de um primeiro dia de jogos sem surpresas no torneio masculino, os olhares estavam todos sobre a primeira partida das quartas de final, com Fiji precisando de uma simples vitória para ser campeão da temporada. Os fijianos largaram na frente indo ao intervalo com 12 x 07 por tries de Sau e Ravouvou. Tuwai ainda fez try logo no reinício, parecendo que a vitória era certa. Porém, Dan Norton reduziu e, já com o tempo esgotado, Tom Mitchell partiu o coração da torcida fijiana com o try da vitória inglesa.

Na sequência, o Canadá despachou a sensação Irlanda, equipe convidada que de novo foi às finais, 19 x 07, enquanto a Nova Zelândia demonstrou força atropelando os Estados Unidos por 33 x 07. E o último duelo das quartas era decisivo para a África do Sul, que precisava da vitória para seguir com chances de vencer o circuito. Os Boks, no entanto, sofreram pela pressão diante da Espanha, com o jogo indo à prorrogação após o empate em 10 x 10, decretado co try espanhol com o tempo já esgotado. Mas no tempo extra Geduld costurou a defesa dos Leões para o try da vitória sul-africana.

Não podendo perder mais, Fiji amenizou o insucesso vencendo a Irlanda e os Estados Unidos para ficar com o quinto lugar. Porém, Fiji precisava que a África do Sul não fosse campeã do Paris Sevens.

Os sul-africanos tiveram nas semifinais pela frente a Nova Zelândia, em grande clássico e, desta vez, os Boks fizeram um grande jogo, triunfando por 24 x 12, com o jovem Human marcando 2 tries. Enquanto isso a Inglaterra seguiu sua forte campanha vencendo o Canadá por 26 x 12.

Na grande final a África do Sul cresceu. Werner Kok abriu o placar, mas a Inglaterra assustou virando o placar com tries de Lindsay-Hague e Norton. No entanto, os verdes não se abateram com 2 tries vencedores no segundo tempo, de Oosthuizen e Human, enquanto Geduld deu números finais no fim com um penal para selar a vitória e o título por 24 x 12.

Título conquistado com duas etapas apenas vencidas, a primeira e a última da temporada, mas com os Blitzboks sendo premiados pela constância: a África do Sul terminou entre os 4 melhores em simplesmente todos os 10 torneios do circuito. Prêmio pela regularidade e terceira conquista da Série Mundial de Sevens na história da África do Sul.

Nova Zelândia vence o torneio feminino, mas fica sem a taça do circuito

Depois da Austrália assegurar o título geral da Série Mundial de Sevens Feminina no sábado, o domingo foi de título da Nova Zelândia. O torneio feminino teve no domingo apenas suas finais e no jogo decisivo as Black Ferns bateram a Austrália – de ressaca – por 33 x 07. Blyde e Woodman brilharam com 2 tries cada e Goss fez o seu também. Alegria que não resultou em título da temporada, mas que deu injeção de ânimo às neozelandesas, de olho na Copa do Mundo em julho.

A medalha de bronze ficou com o Canadá, que mostrou boa recuperação vencendo a forte seleção da casa por 17 x 10. Mas a França acabou com o terceiro lugar do circuito.

Paris Sevens – 10ª etapa da Série Mundial de Sevens Masculina / 5ª etapa da Série Mundial de Sevens Feminina

Classificação final masculino

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 África do Sul 182 22 17 19 19 15 17 17 15 19 22 Fiji 180 15 13 12 22 17 22 22 22 22 13 Nova Zelândia 150 19 22 13 15 13 10 15 13 13 17 Austrália 123 13 8 22 17 12 12 5 19 10 5 Inglaterra 122 17 10 10 10 10 13 1 17 15 19 Estados Unidos 117 1 12 15 8 22 15 12 8 12 12 Argentina 105 5 19 17 7 19 10 13 2 5 8 Quênia 104 10 3 10 12 10 19 19 10 8 3 Canadá 76 5 15 3 5 7 2 7 7 10 15 Samoa 59 12 5 5 13 3 3 2 12 3 1 Espanha 56 7 7 1 1 2 7 10 10 1 10 Escócia 55 10 1 2 10 5 8 10 5 2 2 França 53 8 10 8 3 8 1 8 1 1 5 Gales 49 3 5 7 2 5 5 3 5 7 7 Rússia 26 1 1 5 1 1 5 5 1 5 1

Classificação final feminino

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Austrália 92 20 20 16 18 18 Nova Zelândia 90 12 18 20 20 20 França 68 10 12 18 14 14 Canadá 60 14 16 2 12 16 Estados Unidos 56 18 6 4 16 12 Rússia 46 16 14 12 1 3 Espanha 43 8 10 14 3 8 Inglaterra 32 6 4 8 8 6 Fiji 31 2 3 10 6 10 Irlanda 29 4 8 3 10 4 Japão 9 1 1 1 4 2 *tabela com somente as equipes fixas

Lista de campeões masculino

Temporada Número de torneios Campeão 1999-00 10 Nova Zelândia 2000-01 9 Nova Zelândia 2001-02 11 Nova Zelândia 2002-03 7 Nova Zelândia 2003-04 8 Nova Zelândia 2004-05 7 Nova Zelândia 2005-06 8 Fiji 2006-07 8 Nova Zelândia 2007-08 8 Nova Zelândia 2008-09 8 África do Sul 2009-10 8 Samoa 2010-11 8 Nova Zelândia 2011-12 9 Nova Zelândia 2012-13 9 Nova Zelândia 2013-14 9 Nova Zelândia 2014-15 9 Fiji 2015-16 10 Fiji 2016-17 10 África do Sul 2017-18 10 África do Sul 2018-19 10 - Ranking Títulos Nova Zelândia 12 África do Sul 3 Fiji 3 Samoa 1

Lista de campeões feminino