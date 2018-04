ARTIGO COM VÍDEOS – De sexta e domingo, a Série Mundial de Sevens Masculina respirou os ares do torneio mais badalado do mundo do seven-a-side, o Hong Kong Sevens, a 7ª etapa (de um total de 10 etapas) do circuito. E o torneio tem um favorito dos fãs: Fiji, que não desapontou, foi campeão da etapa e encostou de vez na África do Sul na briga pela liderança geral da temporada, dando muita emoção para a reta final.

A fase de grupos já reservara algumas surpresas. Austrália e Inglaterra foram as grandes decepções, falhando em chegarem às quartas de final. Enquanto os ingleses caíram contra a Escócia, os australianos foram eliminados pela grande sensação na primeira fase, a Espanha, que alcançou as quartas de final pela primeira vez desde 2012, dando um passo crucial na luta contra o rebaixamento. Entre os favoritos, África do Sul, líder da temporada, e Quênia, vice campeão do torneio passado, em Vancouver, avançaram invictos, mas o grande destaque foi Fiji, que derrotou a Nova Zelândia por acachapantes 50 x 07 – a maior derrota da história dos All Blacks Sevens. 8 tries, com Sasu e Naduva marcando 2 cada.

As quartas de final não tiveram surpresas, com Fiji passando pela Argentina, a África do Sul despachando a Espanha, a Nova Zelândia se reerguendo diante dos Estados Unidos – 35 x 07, em grande jogo dos kiwi – e com o Quênia passando pela Escócia.

Nas semifinais, África do Sul e Fiji fizeram um embate com ares de final antecipada e foi frenético, com a revelação sul-africana Selvyn Davids correndo para um brilhante hat-trick (3 tries), mas o grande nome fijiano do momento, Nasilasila, cresceu na reta final do jogou e guardou os tries decisivos. No fim, Muller Du Plessis marcou o try que poderia ter dado o empate aos Boks, mas a conversão foi perdida e o triunfo foi de Fiji.

- Continua depois da publicidade -

Na outra semifinal, o Quênia derrotou a Nova Zelândia por 21 x 12, com o mito Collins Injera fazendo 2 tries e Ambaka marcando os pontos derradeiros para os africanos, que alcançavam a segunda final consecutiva no circuito. Os All Blacks não se reergueriam, perdendo a decisão da medalha de bronze para a África do Sul, em um 29 x 07 que, na prática, tirou a Nova Zelândia da corrida pelo título mundial.

Mais uma vez, faltou ao Quênia o algo a mais na grande final. Dois cartões amarelos, para Injera e Ambaka, comprometeram o desempenho dos africanos, que viram Fiji voaram rumo ao terceiro título de etapa na atual temporada. Nasilasila, mais um vez, brilhou, fazendo o brilhante terceiro try decisivo para Fiji. Vakurunabili e Sau marcaram os tries do primeiro tempo, enquanto Ravouvou fez o último que selou a vitória por 24 x 12.

Relive: Amenoni Nasilasila hits the gas to set up brilliant @fijirugby try in the final at the #HK7s pic.twitter.com/Znd0UKuq4q — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) 8 de abril de 2018

A África do Sul ainda lidera na classificação geral, mas já se vê em situação delicada com a ascensão fijiana. O próximo torneio do circuito será nos dias 21 e 22 de abril, em Singapura. Antes disso, entre os dias 13 e 15, Fiji, África do Sul, Quênia, Nova Zelândia, Austrália, Samoa, Canadá, Escócia e Gales irão a Gold Coast, na Austrália, em busca do título dos Jogos da Commonwealth, a Olimpíada do Antigo Império Britânico.

Hong Kong Sevens – 7ª etapa da Série Mundial de Sevens Masculina

Sexta-feira, dia 06 de abril (horários de Brasília)

07h00 – Argentina 31 x 00 Gales

07h24 – Estados Unidos 24 x 24 França

07h48 – Inglaterra 19 x 22 Escócia

08h10 – África do Sul 45 x 00 Coreia do Sul

08h52 – Austrália 12 x 17 Espanha

09h18 – Nova Zelândia 36 x 05 Rússia

09h43 – Fiji 31 x 12 Samoa



Sexta-feira, dia 06 de abril / Sábado, dia 07 de abril (horários de Brasília)

00h14 – Argentina 31 x 14 França

00h38 – Estados Unidos 47 x 05 Gales

01h00 – Inglaterra 47 x 07 Coreia do Sul

01h22 – África do Sul 31 x 17 Escócia

01h48 – Austrália 14 x 34 Canadá

02h10 – Quênia 26 x 00 Espanha

02h32 – Nova Zelândia 19 x 12 Samoa

02h54 – Fiji 36 x 14 Rússia

04h16 – Gales 19 x 07 França

04h38 – Estados Unidos 31 x 17 Argentina

05h00 – Escócia 61 x 07 Coreia do Sul

05h24 – África do Sul 33 x 15 Inglaterra

05h48 – Canadá 17 x 12 Espanha

06h10 – Quênia 26 x 28 Austrália

06h32 – Rússia 19 x 28 Samoa

06h54 – Fiji 50 x 07 Nova Zelândia

Highlights: Quarter finals confirmed after thrilling day of action at the World Series in Hong Kong #HK7s pic.twitter.com/Rdg9ulZnyt — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) 7 de abril de 2018

Classificação – Principal

Grupo A: 1 Fiji, 2 Nova Zelândia, 3 Samoa, 4 Rússia

Grupo B: 1 Quênia, 2 Espanha, 3 Canadá, 4 Austrália

Grupo C: 1 África do Sul, 2 Escócia, 3 Inglaterra, 4 Coreia do Sul

Grupo D: 1 Estados Unidos, 2 Argentina, 3 Gales, 4 França

Sábado, dia 07 de abril / Domingo, dia 08 de abril (horários de Brasília)

22h30 – Quartas Challenge Trophy – Samoa 00 x 38 França

22h52 – Quartas Challenge Trophy – Inglaterra 14 x 17 Austrália

23h14 – Quartas Challenge Trophy – Gales 07 x 15 Rússia

23h36 – Quartas Challenge Trophy – Canadá 45 x 00 Coreia do Sul

23h50 – Quartas de final – Fiji 40 x 14 Argentina

00h20 – Quartas de final – África do Sul 38 x 05 Espanha

00h42 – Quartas de final – Estados Unidos 07 x 35 Nova Zelândia

01h07 – Quartas de final – Quênia 19 x 12 Escócia

02h16 – Semifinais pelo 13º lugar – Samoa 33 x 10 Inglaterra

02h43 – Semifinais pelo 13º lugar – Gales 49 x 05 Coreia do Sul

03h05 – Semifinais pelo Challenge Trophy – França 24 x 12 Austrália

03h30 – Semifinais pelo Challenge Trophy – Rússia 12 x 19 Canadá

03h55 – Semifinais pelo 5º lugar – Argentina 14 x 12 Espanha

04h17 – Semifinais pelo 5º lugar – Estados Unidos 19 x 15 Escócia

04h41 – Semifinais pelo Ouro – Fiji 26 x 24 África do Sul

05h03 – Semifinais pelo Ouro – Nova Zelândia 12 x 21 Quênia

06h00 – Decisão de 13º lugar – Samoa 05 x 33 Gales

06h30 – Final do Challenge Trophy – França 33 x 07 Canadá

07h00 – Decisão de 5º lugar – Argentina 14 x 12 Estados Unidos

07h30 – Decisão do 3º lugar – África do Sul 29 x 07 Nova Zelândia – Bronze

08h00 – FINAL – Fiji 24 x 12 Quênia – Ouro

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 África do Sul 128 22 19 19 19 15 17 17 Fiji 113 15 13 12 22 17 22 12 Nova Zelândia 107 19 22 13 15 13 10 15 Argentina 90 5 19 17 7 19 10 13 Austrália 89 13 8 22 17 12 12 5 Estados Unidos 85 1 12 15 8 22 15 12 Quênia 83 10 3 10 12 10 19 19 Inglaterra 71 17 10 10 10 10 13 1 Escócia 46 10 1 2 10 5 8 10 França 46 8 10 8 3 8 1 8 Canadá 44 5 15 3 5 7 2 7 Samoa 43 12 5 5 13 3 3 2 Espanha 35 7 7 1 1 2 7 10 Gales 30 3 5 7 2 5 5 3 Rússia 19 1 1 5 1 1 5 5

- 15º colocado = rebaixamento;

PS: nossa tabela não mostra a pontuação das equipes convidadas





Pontuação:

1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts;

5º - 13 pts; 6º - 12 pts; 7º e 8º - 10 pts;

9º - 8 pts; 10º - 7 pts; 11º e 12º - 5 pts;

13º - 3 pts; 14º - 2 pts; 15º e 16º - 1 pt.