ARTIGO COM VÍDEO – Hamilton, na Nova Zelândia, recebeu neste fim de semana a 4ª etapa da Série Mundial de Sevens masculina, que acabou não saindo como o sonhado para os donos da casa. Os All Blacks novamente decepcionaram e terminaram apenas com o quarto lugar, eliminados por Fiji na semifinal. Depois de um início de temporada ruim, os fijianos fizeram um torneio impecável e ainda faturaram o título – sua primeira conquista de etapa na temporada – despachando a África do Sul na grande final por 24 x 17. Os sul-africanos, contudo, ainda lideram o circuito.

No primeiro dia de jogos não houve maiores surpresas, com Nova Zelândia, África do Sul e Fiji permanecendo invictas. Os destaques foram as eliminações de Argentina e Estados Unidos das disputas pelo ouro.

No domingo, a surpresa inicial saiu das quartas de final pelo Challenge Trophy, com a França sendo atropelada pela convidada Papua Nova Guiné por chocantes 35 x 00. Os papuásios caíram na sequência na semifinal pelo 5º lugar, enquanto os franceses se recuperariam ficando com o 13º posto, mas o resultado foi marcante. Já o título do Challenge Trophy (9º lugar) ficou com os EUA, derrotando a Argentina.

Nas quartas de final principais, não houve surpresas. Fiji suou frio para derrotar a rival Samoa por 12 x 10, com Nasoka marcando o try a vitória com o tempo esgotado, ao passo que a Nova Zelândia também só venceu a Inglaterra no finzinho, 19 x 12, com try de Curry. Mas África do Sul e Austrália venceram com contundência Escócia e Quênia, respectivamente.

- Continua depois da publicidade -

Na primeira semifinal, Fiji frustrou a torcida da casa com um 14 x 12 para cima dos All Blacks, Vakurunabili e Kunavula cruzando o in-goal para os fijianos. Já os Boks se impuseram com tudo sobre a Austrália, 24 x 05, com Cecil Afrika guardando 2 tries. Os australianos ainda se reergueriam dando outro golpe nos neozelandeses, com vitória de 8 x 7 na decisão do bronze, graças a um raro penal chutado por Stannard já com o tempo esgotado.

A grande final, por sua vez, não deixou faltar emoção, com dois tempos bem distintos. No primeiro, os Boks dominaram e brilharam, abrindo frente de 17 x 5. Mas Fiji mostrou sua magia e Naduva foi o herói do jogo com um hat-trick (3 tries). A virada veio na segunda etapa quando os Boks foram reduzidos a 6 jogadores por amarelo e o jogo maravilhoso de offloads de Fiji fez a diferença. 24 x 17.

A 5ª etapa será de 2 a 4 de março, em Las Vegas, Estados Unidos.

Hamilton Sevens – 4ª etapa da Série Mundial de Sevens Masculina

Sexta-feira, dia 02 de fevereiro / Sábado, dia 03 de fevereiro

*Das 20h00 às 06h00, horários de Brasília

Quênia 19 x 14 Samoa

Estados Unidos 28 x 14 Canadá

Inglaterra 47 x 00 Rússia

África do Sul 36 x 05 Papua Nova Guiné

Fiji 28 x 00 Gales

Austrália 21 x 05 Espanha

Nova Zelândia 52 x 07 França

Argentina 19 x 14 Escócia

Quênia 19 x 14 Canadá

Estados Unidos 10 x 14 Samoa

Inglaterra 27 x 00 Papua Nova Guiné

África do Sul 38 x 00 Rússia

Fiji 24 x 12 Espanha

Austrália 26 x 07 Gales

Nova Zelândia 24 x 05 Escócia

Argentina 14 x 28 França

Samoa 22 x 14 Canadá

Estados Unidos 19 x 19 Quênia

Rússia 07 x 33 Papua Nova Guiné

África do Sul 28 x 07 Inglaterra

Gales 29 x 21 Espanha

Austrália 15 x 26 Fiji

França 14 x 26 Escócia

Argentina 12 x 17 Nova Zelândia



Grupo A: 1 Fiji, 2 Austrália, 3 Gales, 4 Espanha

Grupo B: 1 África do Sul, 2 Inglaterra, 3 Papua Nova Guiné, 4 Rússia

Grupo C: 1 Nova Zelândia, 2 Escócia, 3 Argentina, 4 França

Grupo D: 1 Quênia, 2 Samoa, 3 Estados Unidos, 4 Canadá

Sábado, dia 03 de fevereiro / Domingo, dia 04 de fevereiro

*Das 20h00 às 05h00, horários de Brasília

Quartas de Final Challenge Trophy

Gales 14 x 19 Canadá

Argentina 21 x 12 Rússia

Estados Unidos 29 x 12 Espanha

Papua Nova Guiné 35 x 00 França

Quartas de Final Ouro

Fiji 12 x 10 Samoa

Nova Zelândia 19 x 12 Inglaterra

Quênia 12 x 33 Austrália

África do Sul 22 x 00 Escócia

Semifinais pelo 13º lugar

Gales 33 x 07 Rússia

Espanha 14 x 19 França

Semifinais pelo Challenge Trophy

Canadá 12 x 14 Argentina

Estados Unidos 42 x 14 Papua Nova Guiné

Semifinais pelo 5º lugar

Samoa 22 x 17 Inglaterra

Quênia 33 x 19 Escócia

Semifinais pelo Ouro

Fiji 14 x 12 Nova Zelândia

África do Sul 24 x 05 Austrália

Finais

Gales 17 x 19 França – Decisão do 13º lugar

Argentina 12 x 31 Estados Unidos – Decisão do Challenge Trophy

Samoa 19 x 15 Quênia – Decisão do 5º lugar

Nova Zelândia 07 x 08 Austrália – Decisão do Bronze

Fiji 24 x 17 África do Sul – Decisão do Ouro

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 África do Sul 73 22 19 19 19 Nova Zelândia 69 19 22 13 15 Fiji 62 15 13 12 22 Austrália 60 13 8 22 17 Argentina 48 5 19 17 7 Inglaterra 47 17 10 10 10 Estados Unidos 36 1 12 15 8 Quênia 35 10 3 10 12 Samoa 35 12 5 5 13 França 29 8 10 8 3 Canadá 28 5 15 3 5 Escócia 23 10 1 2 10 Gales 17 3 5 7 2 Espanha 16 7 7 1 1 Rússia 8 1 1 5 1

- 15º colocado = rebaixamento;

PS: nossa tabela não mostra a pontuação das equipes convidadas





Pontuação:

1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts;

5º - 13 pts; 6º - 12 pts; 7º e 8º - 10 pts;

9º - 8 pts; 10º - 7 pts; 11º e 12º - 5 pts;

13º - 3 pts; 14º - 2 pts; 15º e 16º - 1 pt.