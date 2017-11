ARTIGO COM VÍDEO – O National Rugby Championship (NRC), o Campeonato Australiano, viveu neste fim de semana suas semifinais e a sensação da competição, o debutante Fijian Drua, de Fiji, viu seu sonho acabar.

A equipe fijiana não resistiu ao poderio do Queensland Country e caiu em uma das semifinais da competição, sendo derrotado por 57 x 21. O dilúvio de tries mágicos teve 9 tries para a equipe do interior do estado de Queensland, com destaques para o abertura Paia’aua e para o pilar voador Taniela Tupou, com 2 tries cada e para Eto Nabuli, que também deixou o seu, enquanto do lados dos Drua o ótimo oitavo trator Rarawa fez todos os 3 tries.



No outro duelo, o melhor time da primeira fase, o Canberra Vikings, se impôs sobre o atual campeão Perth Spirit em um jogão de 40 x 35, carimbando sua vaga à grande final. Apesar dos 3 tries de Richie Arnold para o Spirit, os Vikings voaram para 7 tries, em uma competição marcada por placares elásticos e jogos abertos e de muitos tries.



Canberra Vikings e Queensland Country se enfrentarão no próximo sábado na capital australiana, Canberra, valendo um título inédito para os dois lados.

- Continua depois da publicidade -

NRC – National Rugby Championship – Campeonato Australiano

Semifinais

Canberra Vikings 40 x 35 Perth Spirit, em Canberra

Queensland Country 57 x 21 Fijian Drua, em Toowoomba

Final – dia 11/11

Canberra Vikings x Queensland Country, em Canberra





Foto: QLD Reds Facebook