Boas novas no rugby internacional sobre o melhor da bola oval desembarcar em novos palcos.

O PRO14 – a liga de times de Irlanda, Escócia, Gales, Itália e África do Sul – revelou o palco de sua grande final da temporada 2018-19, que ocorrerá no dia 25 de maio. Será o Celtic Park, estádio do Celtic, poderoso clube de futebol da Escócia. O estádio será o primeiro da cidade de Glasgow a receber a decisão da antiga Liga Celta, tendo capacidade para 60 mil torcedores. Palco inédito para a final do PRO14.

Já a Bledisloe Cup, a série anual de partidas entre Austrália (Wallabies) e Nova Zelândia (All Blacks), desembarcará em 2019 (no aquece para a Copa do Mundo) em Perth, capital da Austrália Ocidental, a província da costa oeste do país, à beira do Oceano Índico. A data já está confirmada: o dia 10 de agosto. Esse será o primeiro jogo dos Wallabies contra os All Blacks em Perth e ocorrerá no novo estádio da cidade, que foi inaugurado neste ano, o Optus Stadium, com capacidade para 65 mil torcedores.