Nesta quinta-feira foi dada a largada para a Série Mundial de Sevens Feminina, com a fase de grupos do Dubai Sevens.

O primeiro dia de jogos não teve maiores surpresas, com as favoritas Canadá, Austrália e Nova Zelândia avançando invictas como esperado. Portia Woodman quase fez chover com 2 tries para as Black Ferns, sobre a França, mas as francesas comemoram vitória sobre os EUA e passaram em segundo lugar em seu grupo. Mas a Austrália foi quem mais impressionou passando por contundentes 22 x 07 sobre a boa Inglaterra e com um 31 x 12 sobre a russas, com direito a hat-trick (3 tries) de Emma Tonegato.

O destaque negativo ficou por conta de Fiji, que caiu contra Irlanda e Espanha e terminou na última colocação de sua chave, ao passo que as espanholas celebraram o bom início de temporada – após quase serem rebaixadas – vencendo também as irlandesas para avançarem às quartas de final do torneio.

As quartas de final começam às 03h00 da manhã com transmissão ao vivo do World Rugby pelo Facebook e por seu website.

Clique aqui para saber mais sobre a Série Mundial de Sevens Feminina.

Dubai Sevens – 1ª etapa da HSBC World Rugby Womens Sevens Series

Fiji 12 x 20 Irlanda

Canadá 19 x 00 Espanha

Rússia 17 x 15 Inglaterra

Austrália 27 x 00 Japão

Estados Unidos 17 x 19 França

Nova Zelândia 40 x 00 África do Sul

Fiji 05 x 19 Espanha

Canadá 31 x 00 Irlanda

Rússia 36 x 00 Japão

Austrália 22 x 07 Inglaterra

Estados Unidos 19 x 15 África do Sul

Nova Zelândia 28 x 07 França

Irlanda 07 x 17 Espanha

Canadá 31 x 14 Fiji

Inglaterra 26 x 14 Japão

Austrália 31 x 12 Rússia

França 29 x 05 África do Sul

Nova Zelândia 45 x 14 Estados Unidos

Classificação

Grupo A: 1 Nova Zelândia, 2 França, 3 Estados Unidos, 4 África do Sul;

Grupo B: 1 Austrália, 2 Rússia, 3 Inglaterra, 4 Japão;

Grupo C: 1 Canadá, 2 Espanha, 3 Irlanda, 4 Fiji;

Sexta-feira, dia 1º de dezembro – Das 03h00 às 11h40 (hora de Brasília)

Quartas de final

Nova Zelândia x Estados Unidos

Rússia x Espanha

Austrália x Inglaterra

Canadá x França

Semifinal do Challenge Trophy

Irlanda x Japão

Fiji x África do Sul

Foto: World Rugby