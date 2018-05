ARTIGO COM VÍDEOS – O Campeonato Mundial M20 teve seu pontapé inicial nessa quarta-feira na França, com ótimos jogos e muita ação. As duas seleções que mais impressionaram foram as favoritas Nova Zelândia e Inglaterra, com maiúsculas vitórias sobre Japão e Argentina, ao passo que os anfitriões franceses também largaram fortes vencendo a Irlanda no melhor jogo do dia. A África do Sul sofreu para derrotar a sensação Geórgia, ao passo que a Itália mostrou que seu juvenil é promissor derrotando a Escócia no último lance. Enquanto isso, Gales venceu a Austrália em partida de equilíbrio igualmente. As seleções voltarão a campo apenas no domingo, com a segunda rodada.

No Grupo A, a atual campeã Nova Zelândia não deu chances ao recém promovido Japão com sonoros 67 x 00, em jogo de 11 tries para os Baby Blacks. Destaque para o hat-trick (3 tries) do ponta Spowat.



Gales, por sua vez, passou pela Austrália em um duro 26 x 21, que teve um primeiro tempo de 20 x 11 a favor dos galeses, mas com destaque para o try do fullback australiano Hansen, após chute cruzado de Kuenzle para Ramm, ao melhor estilo do Rugby League. Mas a linha galesa brilhou: olhos para os centros Nicholas e Baldwin.



Pelo Grupo B, a Inglaterra largou com tudo passando pela Argentina por 39 x 18. Os Pumitas começaram impondo uma defesa agressiva que resultou em contra golpe e try do ponta Chocobares. Porém, os ingleses eram completos e brilharam com do hooker Walker e do ponta trator Olowofela. Pedemonte chegou a dar esperanças aos argentinos ainda na primeira etapa, a partir de scrum, mas Olowofela atropelou para seu segundo antes do intervalo e o segundo tempo foi da Rosa, com Walker e Smith (após outra arrancada avassaladora de Olowofela, o nome da primeira rodada) decretando o triunfo.



No mesmo grupo, a Itália mostrou seu crescimento no juvenil vencendo a Escócia em um jogão de 27 x 26, que teve os escoceses abrindo 13 x 07 no primeiro tempo e os Azzurrini virando na etapa final. A linha italiana mostrou potencial com tries decisivos dos pontas D’Onofrio e Forcucci (atropelando). Mas, a vitória saiu do pack, com o hooker Taddia marcando no lance final o try da vitória da Bota, em maul após lateral.



Já no Grupo C a África do Sul suou frio para bater a Geórgia por 33 x 27, com o futuro dos Lelos mostrando imenso potencial e, jogando fisicamente de igual para igual, sendo capaz de liderar o placar por 17 x 12 no intervalo – com direito a try de classe do centro Lomidze, apanhando chute nas costas da defesa do abertura Abzhandadze. Foi somente no segundo tempo que os Baby Boks se impuseram com tries de Green e Uys, mas pouco encantaram.



Por fim, atuando diante de sua torcida em Perpignan, a França – atual campeã do Six Nations M20 – não teve folga para passar pela aguerrida Irlanda. Jogo lá e cá, com os irlandeses abrindo 17 x 05 no primeiro tempo e sofrendo a virada na segunda etapa, com tries cruciis do scrum-half Coville, do abertura Ntamack (chutando e apanhando no in-goal) e do ponta Marty. Porém, os verdes não se abateram e reagiram no fim, com Byrne fazendo no fim o try da esperança que fez a Irlanda flertar com uma virada que não ocorreu. Vitória dos Bleuets por 26 x 24.



Vale lembrar que apenas o campeão de cada grupo e o melhor 2º colocados avançarão às semifinais, portanto os jogos da 2ª rodada serão já em clima decisivo.

World Rugby U20 Championship – Campeonato Mundial M20 – França 2018

Grupo A: Nova Zelândia, Austrália, Gales e Japão

Grupo B: Inglaterra, Escócia, Itália e Argentina

Grupo C: África do Sul, França, Irlanda e Geórgia

1ª rodada – Quarta-feira, dia 30 de maio

África do Sul 33 x 27 Geórgia, em Perpignan

Escócia 26 x 27 Itália, em Béziers

Inglaterra 39 x 18 Argentina, em Narbonne

França 26 x 24 Irlanda, em Perpignan

Austrália 21 x 26 Gales, em Béziers

Nova Zelândia 67 x 00 Japão, em Narbonne

Seleçao Jogos Pontos Grupo A Nova Zelândia 1 5 Gales 1 4 Austrália 1 1 Japão 1 0 Grupo B Inglaterra 1 5 Itália 1 5 Escócia 1 1 Argentina 1 0 Grupo C África do Sul 1 5 França 1 5 Irlanda 1 1 Geórgia 1 1

2ª rodada – Domingo, dia 03 de junho

09h00 – Escócia x Argentina, em Perpignan

09h00 – França x Geórgia, em Béziers

09h00 – Austrália x Japão, em Narbonne

11h30 – Inglaterra x Itália, em Perpignan

11h30 – Nova Zelândia x Gales, em Béziers

11h30 – África do Sul x Irlanda, em Narbonne