ARTIGO COM VÍDEO – Nesta sexta-feira começou em Paris a etapa final da Série Mundial de Sevens Feminina, com a fase de grupos se desenrolando sem surpresas.

Nova Zelândia, Austrália e França confirmaram favoritismo e passaram invictas pela primeira fase, com a briga pelo título da temporada seguindo quente entre neozelandesas e australianas. Do lado francês, a torcida festejou na última partida vitória apertada sobre os Estados Unidos por 14 x 05, com Grassineau marcando o try decisivo.

Com seus resultados de sexta, o Japão foi matematicamente rebaixado, deixando de ser uma seleção fixa da Série Mundial de Sevens Feminina na temporada que vem – quando dará lugar à China, campeã da segunda divisão neste ano.

Paris Sevens – 10ª etapa da Série Mundial de Sevens Masculina / 5ª etapa da Série Mundial de Sevens Feminina

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 08 de junho

09h00 – Nova Zelândia 24 x 12 Inglaterra – Feminino

09h22 – Irlanda 24 x 05 Gales – Feminino

09h44 – Austrália 24 x 10 Fiji – Feminino

10h06 – Canadá 31 x 05 Rússia – Feminino

10h28 – Estados Unidos 24 x 19 Japão – Feminino

10h50 – França 20 x 00 Espanha – Feminino

11h44 – Nova Zelândia 54 x 07 Gales – Feminino

12h06 – Irlanda 12 x 31 Inglaterra – Feminino

12h28 – Austrália 24 x 20 Rússia – Feminino

12h50 – Canadá 21 x 12 Fiji – Feminino

13h12 – Estados Unidos 21 x 14 Espanha – Feminino

13h34 – França 26 x 17 Japão – Feminino

14h28 – Nova Zelândia 17 x 00 Irlanda – Feminino

14h50 – Inglaterra 45 x 12 Gales – Feminino

15h12 – Austrália 31 x 14 Canadá – Feminino

15h34 – Fiji 21 x 12 Rússia – Feminino

15h56 – Japão 10 x 21 Espanha – Feminino

16h18 – Estados Unidos 05 x 14 França – Feminino

Grupo A: 1 Nova Zelândia, 2 Inglaterra, 3 Irlanda, 4 Gales

Grupo B: 1 Austrália, 2 Canadá, 3 Fiji, 4 Rússia

Grupo C: 1 França, 2 Estados Unidos, 3 Espanha, 4 Japão

Sábado, dia 09 de junho

10h02 – Irlanda x Gales – Semifinal Challenge Trophy – Feminino

10h24 – Japão x Rússia – Semifinal Challenge Trophy – Feminino

10h46 – Nova Zelândia x Espanha – Quartas de final – Feminino

11h08 – Canadá x Estados Unidos – Quartas de final – Feminino

11h30 – Austrália x Fiji – Quartas de final – Feminino

11h52 – França x Inglaterra – Quartas de final – Feminino

15h30 – Semifinal pelo 5º lugar – Feminino

15h52 – Semifinal pelo 5º lugar – Feminino

16h14 – Semifinal pelo Ouro – Feminino

16h58 – Semifinal pelo Ouro – Feminino

16h58 – Decisão de 11º lugar – Feminino

17h20 – Final Challenge Trophy – Feminino

Domingo, dia 10 de junho

11h21 – Decisão de 7º lugar – Feminino

11h43 – Decisão de 5º lugar – Feminino

12h05 – Decisão de 3º lugar – Bronze – Feminino

12h30 – FINAL – Decisão de Ouro – Feminino