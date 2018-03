A sexta-feira foi perfeita para o rugby francês. Além do título do Six Nations Feminino, a França comemorou também o título do Six Nations M20 – seu 3º título na história da competição (criada em 2004), o primeiro desde 2014.

Os franceses precisavam vencer com bônus Gales fora de casa e cumpriram com sua missão, com um clínico 24 x 03, com direito a 3 tries na primeira etapa – do abertura Romain Ntamack, logo a 1 minuto, do ponta Clément Laporte e do asa Cameron Woki. Porém, o try do título custou a sair na segunda etapa, sendo festejado apenas aos 65′ com o scrum-half Gimbert, em lindo contra-ataque puxado por Barassi.

A Inglaterra (que renovara suas esperanças de título ao vencer os franceses na semana passada) também precisava vencer com bônus e fez sua parte, aplicando sonoros 48 x 15 para cima da Irlanda, em um show de 7 tries. O jogo foi mais parelho que o placar sugere, com os ingleses deslanchando apenas no fim, com 4 tries em nos 15 minutos derradeiros.

Já a Itália se livrou da colher de pau e condenou a Escócia à lanterna com uma vitória por empolgante por 45 x 34, que mostra a qualidade atual da base italiana. Jogão ofensivo das duas equipes, com os italianos correndo para 7 tries, em um rugby eficiente e envolvente bem distinto do adulto. O ponta Forcucci foi destaque com 2 tries. Já os escoceses não foram mal no Six Nations M20, pois venceram os ingleses, mas o campeonato provou se competitivo demais.

U20 Six Nations – Seis Nações M20

Itália 45 x 31 Escócia, em Roma

Inglaterra 48 x 15 Irlanda, em Coventry

Gales 03 x 24 França, em Colwyn Bay

Seleção Jogos Pontos França 5 20 Inglaterra 5 20 Irlanda 5 12 Itália 5 11 Gales 5 10 Escócia 5 7

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Lista de campeões do Six Nations M20

6 títulos – Inglaterra

3 títulos – França

2 títulos – Irlanda e Gales