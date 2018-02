A Seleção Francesa está se preparando para o retorno do Six Nations, tendo seu próximo jogo marcado para sexta, quando enfrentará em Marselha a Itália. Porém, a última semana dos Bleus foi turbulenta. Após a derrota para a Escócia no domingo retrasado, 10 jogadores foram interrogados pela polícia escocesa após se envolverem em um incidente de noite em Edimburgo. A polícia chegou a atrasar a saída do voo francês para interrogar os atletas.

Foram vetados pelo técnico Jacques Brunel os seguintes nomes: Anthony Belleau, Alexandre Lapandry, Arthur Iturria, Felix Lambey, Jonathan Danty, Louis Picamoles (que já não estava nas graças do treinador), Rémi Lamerat e Teddy Thomas (autor de todos os tries da França no Six Nations 2018).

Mercado da bola oval aquecido

Três notícias de contratações ainda esquentaram a última semana na Premiership inglesa. O Worcester Warriors anunciou dois reforços para a próxima temporada, contratando o terceira linha Cornell Du Preez, sul-africano que joga pela Escócia e hoje está no Edinburgh, e o centro galês Ashley Beck, dos Ospreys, com passagem pela seleção galesa.

Mas, o clube que se destacou foi o Northampton Saints, que contratou para o segundo semestre o ponta fijiano, da seleção australiana, Taqele Naiyaravoro, que jogará o Super Rugby 2018 pelo Waratahs e se mudará na sequência para a Inglaterra.

Foto: INPHO/James Crombie