ARTIGO COM VÍDEO – O Six Nations Feminino viveu seu grande clássico nesse sábado, com Grenoble recebendo público recorde de mais de 17.400 torcedores para verem Le Crunch, França e Inglaterra. E o resultado foi uma sofrida e preciosa vitória francesa por 18 x 17, que deu a liderança isolada às Bleues, agora com uma mão na taça.

A Irlanda, por sua vez, perdeu suas chances de título ao cair em casa diante da Escócia, 15 x 12, ao passo que a Itália mostrou sua evolução derrotando fora de casa Gales por 22 x 15.

Na última rodada, a França precisará de uma simples vitória sobre Gales para ser campeã, ao passo que a Inglaterra precisará passar pela Irlanda para manter suas chances. Já Itália e Escócia jogarão contra a colher de pau, que tem briga embolada envolvendo também as galesas.

Bleues desbancam Red Roses

França e Inglaterra fizeram o duelo que se esperava. Logo no início, o placar foi aberto com Abigail Dow correndo na ponta para as inglesas, que pareciam melhores nas ações iniciais. Mas, com amarelo para Burford, a França cresceu e, aos 30′, foi recompensada com a fullback Trémoulière rompendo pela ponta. E antes do intervalo as Bleues encontraram o segundo try com a abertura Drouin, 10 x 07.

As Red Roses provaram sua força aos 51′ a partir de maul, com a hooker Cockayne apoiando no in-goal. A França não se abateu e reduziu a diferença com penal aos 55′, mas a frente foi das inglesas até os instantes finais. Quando, aos 72′, McLean chutou penal certeiro para as visitantes, os 4 pontos de frente para a Inglaterra pareciam insuperáveis. Porém, as Bleues tinham Trémoulière, que disparou no minuto final para o try da vitória francesa. 18 x 17, e título cada vez mais próximo para as azuis.



França 18 x 17 Inglaterra, em Grenoble

França

Tries: Trémoulière (2) e Drouin

Penais: Trémoulière (1)

15 Jessy Trémoulière, 14 Caroline Boujard, 13 Carla Neisen, 12 Jade Le Pesq, 11 Cyrielle Banet, 10 Caroline Drouin, 9 Pauline Bourdon, 8 Romane Ménager, 7 Gaëlle Hermet (c), Marjorie 6 Mayans, 5 Audrey Forlani, 4 Safi N’Diaye, 3 Julie Duval, 2 Agathe Sochat, 1 Caroline Thomas;

Suplentes: 16 Miléna Soloch, 17 Lise Arricastre, 18 Patricia Carricaburu, 19 Céline Ferer, 20 Fiona Lecat, 21 Yanna Rivoalen, 22 Camille Boudaud, 23 Marine Ménager;

Inglaterra

Tries: Dow e Cokayne

Conversões: McLean (2)

Penais: McLean (1)

15 Ellie Kildunne, 14 Abigail Dow, 13 Rachael Burford, 12 Amber Reed, 11 Danielle Waterman, 10 Katy Daley-Mclean, 9 Leanne Riley, 1 Vickii Cornborough, 2 Amy Cokayne, 3 Sarah Bern, 4 Abbie Scott, 5 Tamara Taylor, 6 Poppy Cleall, 7 Marlie Packer, 8 Sarah Hunter;

Suplentes: 16 Lark Davies, 17 Rochelle Clark, 18 Justine Lucas, 19 Rowena Burnfield, 20 Izzy Noel-Smith, 21 Caity Mattinson, 22 Lagi Tuima, 23 Charlotte Pearce;

Itália faz a festa longe de casa

Mandando o jogo no Principality Stadium, em rodada dupla com o duelo masculino, Gales e Itália se enfrentaram e o jogo entregou o equilíbrio prometido. As italianas foram mais certeiras, com 2 tries na primeira etapa e mais um após o intervalo. Porém, as conversões perdidas deixaram o embate em aberto e, aos 69′, as galesas conseguiram o segundo try para flertarem com uma vitória. Contudo, no último lance, Sillari guardou o try do triunfo italiano. 22 x 15, placar final.

Gales 15 x 22 Itália, em Cardiff

Gales

15 Hannah Jones, 14 Jaz Joyce, 13 Kerin Lake, 12 Robyn Wilkins, 11 Jess Kavanagh-Williams, 10 Elinor Snowsill, 9 Keira Bevan, 1 Caryl Thomas, 2 Carys Philips (c), 3 Amy Evans, 4 Siwan Lillicrap, 5 Mel Clay, 6 Alisha Butchers, 7 Beth Lewis, 8 Sioned Harries;

Suplentes: 16 Kelsey Jones, 17 Gwenllian Pyrs, 18 Meg York, 19 Natalia John, 20 Nia Elen Davies, 21 Jade Knight, 22 Alecs Donovan, 23 Lisa Neumann;

Itália

Tries: Locatelli, Magatti, Rigoni e Sillari

Conversões: Sillari (1)

15 Manuela Furlan, 14 Sofia Stefan, 13 Michela Sillari, 12 Beatrice Rigoni, 11 Maria Magatti, 10 Veronica Madia, 9 Sara Barattin (c), 8 Elisa Giordano, 7 Isabella Locatelli, 6 Giada Franco, 5 Giordana Duca, 4 Valentina Ruzza, 3 Lucia Gai, 2 Melissa Bettoni, 1 Gaia Giacomoli;

Suplentes: 16 Silvia Turani, 17 Eleonora Ricci, 18 Michela Merlo, 19 Elisa Pilotti, 20 Ilaria Arrighetti, 21 Beatrice Veronese, 22 Jessica Busato, 23 Aura Muzzo;

Adeus título, Irlanda

A Irlanda tinha esperanças ainda de ser campeã do Six Nations Feminino e, para isso, precisava vencer em casa a Escócia. Porém, as escocesas fizeram seu grande jogo na temporada e arrancaram a vitória em Dublin, com um 15 x 12. Após um primeiro tempo de apenas 3 x 0 para as visitantes, o jogo esquentou com 2 tries para cada lado e a defesa escocesa falou mais alto nos minutos derradeiros.

Irlanda 12 x 15 Escócia, em Dublin

Irlanda

Tries: Penal Try e Fitzpatrick

15 Kim Flood, 14 Megan Williams, 13 Katie Fitzhenry, 12 Sene Naoupu, 11 Hannah Tyrrell, 10 Niamh Briggs, 9 Ailsa Hughes, 1 Lindsay Peat, 2 Cliodhna Moloney, 3 Leah Lyons, 4 Aoife McDermott, 5 Orla Fitzsimons, 6 Ciara Griffin (c), 7 Claire Molloy, 8 Paula Fitzpatrick;

Suplentes: 16 Ciara O’Connor, 17 Laura Feely, 18 Fiona Ready, 19 Ashleigh Baxter, 20 Edel McMahon, 21 Nicole Cronin, 22 Michelle Claffey, 23 Louise Galvin;

Escócia

Tries: Nelson e Rollie

Conversões: Skeldon (1)

Penais: Nelson (1)

15 Chloe Rollie, 14 Elizabeth Musgrove, 13 Lisa Thomson, 12 Helen Nelson, 11 Hannah Smith, 10 Lisa Martin, 9 Sarah Law, 1 Siobhan McMillan, 2 Lana Skeldon, 3 Megan Kennedy, 4 Emma Wassell, 5 Deborah McCormack, 6 Sarah Bonar, 7 Rachel Malcolm, 8 Jade Konkel;

Suplentes: 16 Jodie Rettie, 17 Katie Dougan, 18 Lindsey Smith, 19 Siobhan Cattigan, 20 Louise McMillan, 21 Jenny Maxwell, 22 Lauren Harris, 23 Rhona Lloyd;

Seleção Jogos Pontos França 4 19 Inglaterra 4 16 Irlanda 4 10 Escócia 4 5 Gales 4 5 Itália 4 5

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;