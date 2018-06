ARTIGO COM VÍDEOS – A França voltou a festejar na bola oval, com sua seleção M20 se sagrando campeã mundial pela primeira vez na história ao vencer a rival Inglaterra na grande final da competição disputada em solo francês: 33 x 25, em jogo realizado na cidade de Béziers, com estádio lotado e vociferante na torcida por Les Bleuets.

Os franceses estiveram dominantes no começo, mostrando muita força entre seus avançados e uma linha de qualidade. Carbonel abriu o placar com 2 penais, respondidos por Marcus Smith chutando pela Inglaterra. Mas o jogo de contato francês era poderoso, dominante no breakdown e emplacando poderosos mauls. Aos 23′ os azuis foram premiados, com o titânico oitavo Jordan Joseph rompendo a defesa da Rosa para Marty serviu o asa Woki na ponta, cravando o primeiro try do embate. Carbonel ainda ampliou com penal para a França, mas antes do intervalo a Inglaterra reagiu com boa sequência se fases e passe longo para o ponta Olowofela finalizar o primeiro try dos ingleses no jogo. Pausa em 14 x 08.

O segundo tempo começou pegado e com a França levando a melhor no contato para Carbonel ampliar decisivamente a vantagem com 4 penais certeiros, enquanto Smith teve apenas um para converter. A reação inglesa parecia que aconteceria quando os 71′ o primeira linha Heyes cravou o segundo try da equipe, mas a resposta francesa foi fulminante com Carbonel dando lindo passe com os pés para Seguret mergulhar para o try da vitória em troco imediato. Ainda houve tempo para Olowofela marcou um último try para a Inglaterra, mas a virada não era possível. Fim de jogo e festa em Béziers: França 33 x 25.

Título invicto de uma seleção que impressionou, despachando África do Sul, Nova Zelândia e Inglaterra no mesmo torneio.



Irlanda se salva da degola no sufoco

O dia em Béziers começou com a decisão do 11º lugar da competição, isto é, a decisão de quem terminaria em 12º e seria rebaixado ao Troféu Mundial M20 (a segunda divisão mundial) de 2019. Irlanda e Japão foram para esse jogo ingrato, com os verdes vivendo uma situação impensável.

Os irlandeses sofreram para rebaixarem o Japão por 39 x 33, com os japoneses mostrando evolução constante. A Irlanda largou forte, abriu 12 x 00, viu o Japão reagir com 2 tries e empatar em 12 x 12, mas ao final do primeiro tempo a vantagem verde era de 22 x 12, que aumentou para 31 x 12 na base dos penais. Porém, os asiáticos tinha físico e o ponta Fifita guardou 2 tries para deixar o jogo totalmente em aberto na reta final. Byrne chutou novo penal precioso para os verdes, mas Vailea cravou o quinto try japonês e deixou o jogo em 34 x 33. Foi apenas no finzinho que O’Brien fez o try do alívio para os irlandeses, salvando a equipe e rebaixando o aguerrido Japão.



África do Sul vence Nova Zelândia no M20

Entre os demais jogos do dia em Béziers, o grande destaque foi o embate pelo 3º lugar entre África do Sul e Nova Zelândia. E os Baby Boks cresceram no clássico, triunfando sobre os Baby Blacks em um jogaço de 40 x 30, que teve os neozelandeses abrindo 25 x 14 na primeira etapa, mas levando a virada no segundo tempo. Foram 4 tries sem resposta para a África do Sul, com os kiwis reduzindo apenas no fim.



A Argentina saiu em baixa do torneio, perdendo para a Austrália por largos 41 x 15 na decisão do 5º lugar, com 5 tries para os Young Wallabies.



Gales venceu a Itália na decisão do 7º lugar, por afirmativos 35 x 17, ao passo que a decisão do 9º lugar chamou a atenção com a Geórgia conseguindo mais uma histórica vitória ao fazer 39 x 31 sobre a Escócia, em um jogaço que teve os escoceses abrindo 19 x 12 no primeiro tempo e levando a virada na segunda etapa. Os georgianos marcaram 5 tries ao todo, com destaque para 2 do ponta Marjanishvili. Geórgia mostrando crescimento e evolução também na sua linha. Promissora.







Campeonato Mundial M20 – França 2018

Irlanda 39 x 33 Japão, em Béziers – Decisão de 11º lugar (contra rebaixamento)

Escócia 31 x 39 Geórgia, em Béziers – Decisão de 9º lugar

Gales 34 x 17 Itália, em Béziers – Decisão de 7º lugar

Argentina 15 x 41 Austrália, em Béziers – Decisão de 5º lugar

África do Sul 40 x 30 Nova Zelândia, em Béziers – Decisão de 3º lugar

França 33 x 25 Inglaterra, em Béziers – FINAL

Classificação final: 1 (campeã) França, 2 Inglaterra, 3 África do Sul, 4 Nova Zelândia, 5 Austrália, 6 Argentina, 7 Gales, 8 Itália, 9 Geórgia, 10 Escócia, 11 Irlanda, 12 (rebaixado) Japão;

Lista de campeões do Mundial M20