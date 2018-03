O Six Nations Feminino chegou a seu desfecho nesta sexta-feira, com a França fazendo o esperado, derrotando Gales e levantando o troféu pela 6ª vez em sua história – a 3ª nos últimos 5 anos. E com direito a Grand Slam!

As francesas foram a Gales e não tiveram problemas para imporem seu jogo, triunfando por 38 x 03, com 2 tries saindo rapidamente, com a scrum-half Bourdon, aos 6′, e com a abertura Drouin, aos 12′. O terceiro try saiu ainda na primeira etapa, com a fullback Trémoulière, nome do torneio do lado das Bleues. O pack francês também fez sua parte, com um penal try seguido de um try da hooker Sochat no começo da primeira etapa, ao passo que a centro Neisen deu números finais com o try derradeiro.

03 38

Gales 03 x 38 França, em Colwyn Bay

Gales

Penais: Wilkins (1)

15 Hannah Jones, 14 Jaz Joyce, 13 Kerin Lake, 12 Robyn Wilkins, 11 Jess Kavanagh-Williams, 10 Elinor Snowsill, 9 Keira Bevan, 1 Caryl Thomas (Scarlets); 2 Carys Phillips (c), 3 Amy Evans, 4 Siwan Lillicrap, 5 Mel Clay, 6 Alisha Butchers, 7 Bethan Lewis, 8 Sioned Harries;

Suplentes: 16 Kelsey Jones, 17 Gwenllian Pyrs, 18 Cerys Hale, 19 Natalia John, 20 Nia Elen Davies, 21 Jade Knight, 22 Lisa Neumann, 23 Alecs Donovan;

França

Tries: Trémoulière, Neisen, Sochat, Bourdon, Drouin e penal try

Conversões: Trémoulière (3)

15 Jessy Trémoulière, 14 Caroline Boujard, 13 Carla Neisen, 12 Jade Le Pesq, 11 Cyrielle Banet, 10 Caroline Drouin, 9 Pauline Bourdon, 1 Lise Arricastre, 2 Agathe Sochat, 3 Julie Duval, 4 Safi N’Diaye, 5 Audrey Forlani, 6 Marjorie Mayans, 7 Céline Ferer, 8 Gaëlle Hermet (c);

Suplentes: 16 Miléna Soloch, 17 Caroline Thomas, 18 Patricia Carricaburu, 19 Fiona Lecat, 20 Romane Ménager, 21 Yanna Rivoalen, 22 Camille Boudaud, 23 Marine Ménager;

Inglaterra se despede com a Tríplice Coroa

No outro duelo do dia, a Inglaterra faturou a Tríplice Coroa (o troféu entre as nações britânicas), fazendo sua parte com um triunfo em casa sobre a Irlanda, 33 x 11.

Logo no comecinho, Danielle Waterman se consagrou se tornando a maior artilheira de tries da história das Red Roses cravando o primeiro try do jogo. Foram mais 2 ainda no primeiro tempo, com Packer e Cocakyne impondo o jogo das anfitriãs na superioridade do contato físico. Outros dois tries saíram na segunda etapa, com Kildunne e Reed e só nos instantes finais as irlandesas fizeram o try de honra, com Molly.

Depois do vice campeonato da Copa do Mundo, as inglesas amargaram outro vice, agora no Six Nations. Mas, sua constância no topo segue impressionando.

33 11

Inglaterra 33 x 11 Irlanda, em Coventry

Inglaterra

Tries: Waterman, Packer, Reed, Cokayne e Kildunne

Conversões: McLean (4)

15 Ellie Kildunne, 14 Kelly Smith, 13 Lagi Tuima, 12 Rachael Burford, 11 Danielle Waterman, 10 Katy Daley-Mclean, 9 Caity Mattinson, 1 Vickii Cornborough, 2 Amy Cokayne, 3 Sarah Bern, 4 Abbie Scott, 5 Poppy Cleall, 6 Rowena Burnfield, 7 Marlie Packer, 8 Sarah Hunter;

Suplentes: 16 Lark Davies, 17 Rochelle Clark, 18 Justine Lucas, 19 Cath O’Donnell, 20 Shaunagh Brown, 21 Leanne Riley, 22 Zoe Harrison, 23 Amber Reed;

Irlanda

Try: Molloy

Penais: Briggs (1) e Tyrrell (1)

15 Hannah Tyrrell, 14 Megan Williams, 13 Katie Fitzhenry, 12 Sene Naoupu, 11 Louise Galvin, 10 Niamh Briggs, 9 Nicole Cronin, 1 Lindsay Peat, 2 Cliodhna Moloney, 3 Leah Lyons, 4 Aoife McDermott, 5 Paula Fitzpatrick, 6 Ashleigh Baxter, 7 Claire Molloy, 8 Ciara Griffin;

Suplentes: 16 Ciara O’Connor, 17 Laura Feely, 18 Fiona Reidy, 19 Ciara Cooney, 20 Anna Caplice, 21 Ailsa Hughes, 22 Michelle Claffey, 23 Kim Flood;

Seleção Jogos Pontos França 5 24 Inglaterra 5 21 Irlanda 4 10 Escócia 4 5 Gales 5 5 Itália 5 5

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

País Número de títulos Número de Grand Slams** Número de Tríplices Coroas*** Número de Colheres de Pau**** Número de participações Inglaterra 13 13 18 0 22 França 6 5 - 0 19 Irlanda 2 1 2 5 20 Escócia 1 1 1 6 22 Gales 0 0 1 5 22 Itália 0 0 - 3 11 Espanha* 0 0 - 2 7

* A Espanha participou do torneio de 1996 a 2002, mas não participa mais



** Grand Slam = Quando uma equipe vence todas as partidas do torneio



*** Tríplice Coroa (Triple Crown) = Quando Inglaterra, Escócia, Gales ou Irlanda derrotam todos as demais nações dos Ilhas Britânicas. França e Itália não disputam a Tríplice Coroa;



**** Colher de Pau = Quando uma seleção perde todas as partidas na competição.