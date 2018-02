ARTIGO COM VÍDEOS – A sexta-feira europeia foi de Six Nations M20, que após 2 rodadas tem França e Inglaterra 100%.

Os franceses atropelaram a Escócia fora de casa por contundentes 69 x 19, com 9 tries para os Bleuets. O centro Adrien Seguret foi destaque com hat-trick (3 tries).

A Inglaterra também passou com tranquilidade vencendo em casa Gales por 37 x 12. Foram 5 tries para os ingleses, com os pontas destaques Gabriel Ibitoye e Jordan Olowofela deixando os seus.

O jogo mais parelho rolou na Irlanda, com a seleção da casa sofrendo para superar uma promissora Itália, em um jogão de 38 x 34. A Itália teve um atleta recebendo cartão vermelho logo aos 9 minutos e os verdes chegaram a abrir 31 x 15 no primeiro tempo e largaram o segundo tempo fazendo mais um try para alcançarem 38 x 15, mas, mesmo com um homem a menos, a Itália reagiu brilhantemente e quase conseguiu a virada com 3 tries no fim.









U20 Six Nations – Seis Nações M20

Irlanda 38 x 34 Itália, em Dublin

Inglaterra 37 x 12 Gales, em Newcastle

Escócia 19 x 69 França, em Cumbernauld

Seleção Jogos Pontos França 2 10 Inglaterra 2 10 Gales 2 5 Irlanda 2 5 Itália 2 2 Escócia 2 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

