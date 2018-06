ARTIGO COM VÍDEOS – Esta terça-feira foi de semifinais do Campeonato Mundial M20 na França! E a jornada foi de muita festa para a torcida da casa, com a França despachando ninguém menos que a atual campeã Nova Zelândia para encarar na grande final a poderosa Inglaterra, que superou no sufoco a África do Sul. Enquanto isso, Japão e Irlanda só lamentaram derrotas para Geórgia e Escócia e jogarão contra o rebaixamento. As decisões serão no domingo, dia 17!

França e Inglaterra: Petit/Small Le Crunch na finalíssima

Perpignan foi o palco para as semifinais do Mundial M20 e o primeiro duelo foi épico com Inglaterra e África do Sul colidindo. O jogo entregou o que se espera de um clássico e seu início se assemelhou ao assistido no duelo adulto entre os dois países no sábado passado. A Inglaterra começou voando e fez 3 tries sem resposta, com Parton, Hadwick e White, mostrando qualidade na linha inglesa. Sandi reduziu para os Baby Boks antes do intervalo e Uys deixou o jogo em aberto com o segundo try logo no recomeço e Nortje fez o terceiro para deixar o jogo em apenas 25 x 19 para a Rosa, sempre com a força do pack sul-africano. Porém, aos 60′, Olowofela fez try crucial para a Inglaterra, abrindo 32 x 19. A África do Sul seguiu forte e mais 2 tries, de Rass e Ntabakanye colocaram o jogo nos 32 x 31, com os Baby Boks lamentando a diferença de uma conversão perdida que lhes privou o avanço. Incrível 6ª final consecutiva de Mundial M20 para a Inglaterra, que foi campeã em 2013, 2014 e 2016 e vice em 2015 e 2017.



Depois, foi a vez da torcida da casa fazer festa, com a França derrotando a atual campeã Nova Zelândia por 16 x 07, alcançando a primeira final de Mundial M20 de sua história. Os franceses foram superiores durante a maior parte do duelo, com os Baby Blacks pecando no aspecto criativo. O primeiro tempo acabou em somente 3 x 0 a favor dos Bleuets – tendo a França flertado com try, com o segunda linha Lavault sendo parado em cima do in-goal – e o segundo tempo começou como a torcida da casa queria, com o centro Ntamack achando o espaço para guardar o try francês. Carbonel seguiu punindo a indisciplina neozelandesa e os kiwis somente esboçaram a reação aos 69′ com try do abertura Plummer. Mas parou por aí. Vitória indiscutível dos Bleuets.

Pumitas decidirão o 5º lugar

Nas semifinais pelo 5º lugar a Argentina e a Austrália falaram mais alto. Os Pumitas superaram Gales por expressivos 39 x 15, com nada menos que 5 tries e uma partida sólida, que teve um primeiro tempo parelho e uma segunda etapa sul-americana.



Já a Austrália derrotou a sensação Itália por largos 44 x 15, em jogo de 6 tries a 3. O destaque foi na verdade para o ponta italiano D’Onofrio, que correu para todos os 3 tries dos Azzurrini (hat-trick!).



Irlanda jogará pela sobrevivência com o Japão

Vice campeã do Mundial M20 em 2016, a Irlanda foi do céu ao inferno e jogará neste ano contra o rebaixamento. Nas semifinais pelo 9º lugar a Irlanda encarou a Escócia e foi derrotada por 45 x 29, em um jogão de 6 tries a 4 para os azuis, que abriram frente antes do intervalo e seguiram fortes no segundo tempo.



O oponente da Irlanda no jogo contra a degola será o Japão, que batalhou mas caiu contra a Geórgia, que conseguiu já 2 vitórias em 4 jogos no torneio. Os japoneses largaram em vantagem, abriram 17 x 12, mas sofreram a virada no segundo tempo, com o ótimo ponta Tapladze e com o scrum-half Aprasidze fazendo os 2 tries da vitória georgiana nos 10 minutos finais.





Campeonato Mundial M20 – França 2018

Semifinais

Gales 15 x 39 Argentina, em Narbonne – Semifinal pelo 5º lugar

Irlanda 29 x 45 Escócia, em Perpignan – Semifinal pelo 9º lugar

Itália 15 x 44 Austrália, em Narbonne – Semifinal pelo 5º lugar

Geórgia 24 x 22 Japão, em Perpignan – Semifinal pelo 9º lugar

Inglaterra 32 x 31 África do Sul, em Narbonne – Semifinal pelo 1º lugar

Nova Zelândia 07 x 16 França, em Perpignan – Semifinal pelo 1º lugar

Finais – domingo, dia 17 de junho

06h00 – Irlanda x Japão – Decisão de 11º lugar (contra rebaixamento)

08h30 – Escócia x Geórgia – Decisão de 9º lugar

09h00 – Argentina x Austrália – Decisão de 5º lugar

11h00 – Gales x Itália – Decisão de 7º lugar

11h30 – África do Sul x Nova Zelândia – Decisão de 5º lugar

14h00 – França x Inglaterra – FINAL

*horários de Brasília