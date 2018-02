ARTIGO COM VÍDEOS – Mais um final de semana de Six Nations Feminino e, mais um final de semana, de Inglaterra e França levando ponto bônus ofensivo. No duelo azul, as francesas se agigantaram pra cima das italianas, não deixando qualquer chance de try: 57 x 00.

No torneio das 6 nações, Gales vem em crescimento, conquistando pontos sobre a Irlanda que se fragiliza em relação à campanha de 2017.

Vitória inglesa é mais que esperada

Certamente tudo é possível, mas vencer a grande Inglaterra ainda parece o maior dos desafios.

Os tries das Red Roses são experientes. Pela linha, Waterman marca duas vezes, Tuima e Pearce deixam os seus e ainda teve try de pilar, Sarah Bern em dobradinha. Dos 7 marcados, McLean demonstrou sua habilidade em conversão em 4 deles.

A Escócia permanece, reconhecivelmente, com seu pack bruto e difícil de carregar. Foi assim que o primeiro tempo terminou em 26 x 08, chegando a 14 x 08 na primeira metade dele, pondo a Inglaterra em alerta.

As inglesas ainda tomaram um cartão amarelo, no retorno do segundo tempo. Rowena Burnfield deixou a desejar e as escocesas puderam segurar o ataque opositor, se não fosse o amarelo que também tomaram. Aí não teve jeito, Waterman finalizou e aproveitou a vantagem., 43 x 08.

08 43

Escócia 08 x 43 Inglaterra, em Glasgow

Inglaterra

Tries: Waterman (2), Pearce (2), Bern, Kildunne e Tuima

Conversões: McLean (4)

15 Ellie Kildunne, 14 Danielle Waterman, 13 Lagi Tuima, 12 Lauren Cattell, 11 Charlotte Pearce, 10 Katy Daley-Mclean, 9 Leanne Riley1 Amy Cokayne, 2 Sarah Bern, 3 Abbie Scott, 4 Tamara Taylor, 5 Rowena Burnfield, 6 Izzy Noel-Smith, 7 Poppy Cleall, 8 Vickii Cornborough

Suplentes: 16 Lark Davies, 17 Rochelle Clark, 18 Justine Lucas, 19 Catherine O’Donnell, 20 Marlie Packer, 21 Caity Mattinson, 22 Amber Reed, 23 Kelly Smith.

Escócia

Try: Konkel

Penal: Law (1)

15 Chloe Rollie, 14 Liz Musgrove, 13 Lisa Thomson, 12 Helen Nelson, 11 Rhona Lloyd, 10 Lisa Martin, 9 Sarah Law, 1 Siobhan McMillan, 2 Lana Skeldon, 3 Megan Kennedy, 4 Emma Wassell, 5 Deborah McCormack, 6 Sarah Bonar, 7 Rachel Malcolm, 8 Jade Konkel

Suplentes: 16 Jodie Rettie, 17 Mags Lowish, 18 Lindsey Smith, 19 Siobhan Cattigan, 20 Louise McMillan, 21 Mhairi Grieve, 22 Hannah Smith, 23 Lauren Harris



França apresenta seu melhor resultado na temporada

A partida foi total francesa e se resumiu em uma manipulação de bola espetacular e um apoio impecável. Aos 8′, Cyrielle Banet já abriu o placar. Depois de aberta, a boiada passou sem deixar pra ninguém: 8 tries, 7 conversões, 1 penal e nenhuma reação italiana.

Difícil dizer qual foi o try mais bonito da partida, mas a lembrança fica do try de maul marcado pela pilar Agathe Sochat, deixando, no final do primeiro tempo, o placar em 38 a 00.

O destaque vai para a chutadora Jessy Tremouliere, que errou apenas um chute em toda a partida.

As francesas podem comemorar: esta foi a maior pontuação sobre a Itália.

57 00

França 57 x 00 Itália, em Furiani

França

Tries: Banet (2), Menager (2), Trémoulière, Sochat, Rivoalen e Bourdon

Conversões: Trémoulière (7)

Penais: Trémoulière (1)

15 Jessy Tremouliere, 14 Caroline Boujard, 13 Carla Neisen, 12 Camille Boudaud, 11 Cyrielle Banet, 10 Caroline Drouin, 9 Pauline Bourdon 1 Caroline Thomas, 2 Agathe Sochat, 3 Julie Duval, 4 Céline Ferer, 5 Safi N’diaye, 6 Marjorie Mayans, 7 Gaëlle Hermet, 8 Fiona Lecat

Suplentes: 16 Miléna Soloch, 17 Lise Arricastre, 18 Patricia Carricaburu, 19 Audrey Forlani, 20 Romane Menager, 21 Yanna Rivoalen, 22 Gabrielle Vernier, 23 Marine Menager

Itália

15 Manuela Furlan, 14 Sofia Stefan, 13 Michela Sillari, 12 Beatrice Rigoni, 11 Maria Magatti, 10 Veronica Madia, 9 Sara Barattin, 8 Giada Franco, 7 Isabella Locatelli, 6 Ilaria Arrighetti, 5 Giordana Duca, 4 Elisa Pillotti, 3 Michela Merlo, 2 Melissa Bettoni, 1 Gaia Giacomoli

Suplentes: 16 Silvia Turani, 17 Giorgia Durante, 18 Chiara Maria D’apice, 19 Miriam Pagani, 20 Bianca Maria Coltellini, 21 Beatrice Veronose, 22 Jessica Busato, 23 Aura Muzzo



35 12

Irlanda 35 x 12 Gales, em Dublin

Irlanda vence mas a partida é de equilíbrio

Entre os placares apresentados, Irlanda e Gales foram os que mais jogaram de “igual pra igual”. As irlandesas demoraram a cruzar o in-goal galês, se comparadas à França contra Itália e Inglaterra contra Escócia. Somente aos 15′, Leah Lyons apoiou a bola no território vizinho. Pra quem achava que o primeiro tempo terminaria em um try e uma conversão, Molloys demonstrou a liderança que tem trazido às irlandesas e marcou o seu aos 41′, Briggs fez a segunda conversão e o apito pôde ser soado.

Logo no retorno, aos 43′, a galesa, Evans, começou a abrir as chances para Gales crescer e contou com a conversão de Snowsill, 14 x 07. Logo em seguida, a equipe vermelha marca outro, desta vez com Harries, mas não contou com a mesma sorte da chutadora de Snowsill. Os pontos galeses pararam por aí.

A Irlanda ainda marcou com Molloy, Tyrrelle e Sene Naoupu, recuperando a fragilidade que tem apresentado.



Irlanda

Tries: Molloy (2), Lyons, Naoupu e Tyrrell

Conversões: Briggs (3) e Flood (2)

15 Kim Flood, 14 Megan Williams, 13 Katie Fitzhenry, 12 Sene Naoupu, 11 Claire McLaughlin, 10 Niamh Briggs, 9 Ailsa Hughes, 1 Lindsay Peat, 2 Ciara O’Connor, 3 Leah Lyons, 4 Orla Fitzsimons, 5 Nichola Fryday, 6 Ciara Griffin, 7 Claire Molloy, 8 Paula Fitzpatrick

Suplentes: 15 Cliodhna Moloney, 16 Laura Feely, 17 Fiona Reidy, 18 Aoife McDermott, 19 Edel McMahon, 20 Nicole Cronin, 21 Michelle Claffey, 22 Hannah Tyrrell;

Gales

Tries: Evans e Harries

Conversões: Snowsill (1)

15 Lisa Neumann, 14 Hannah Bluck, 13 Kerin Lake, 12 Rebecca de Filippo, 11 Jess Kavanagh-Williams, 10 Elinor Snowsill, 9 Rhiannon Parker, 1 Caryl Thomas, 2 Carys Phillips (c), 3 Amy Evans, 4 Siwan Lillicrap, 5 Mel Clay, 6 Alisha Butchers, 7 Beth Lewis, 8 Sioned Harries;

Suplentes: 16 Kelsey Jones, 17 Cara Hope, 18 Meg York, 19 Natalia John, 20 Nia Elen Davies, 21 Jade Knight, 22 Robyn Wilkins, 23 Hannah Jones;

Seleção Jogos Pontos Inglaterra 3 15 França 3 15 Irlanda 3 9 Gales 3 4 Escócia 3 1 Itália 3 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Teve Le Crunch Feminino M20!

O sábado ainda reservou mais um importante desenvolvimento para o XV feminino. Um duelo M20 entre Inglaterra e França, em Lille, na França. E, pela primeira vez, as inglesas juvenis derrotaram as francesas em solo francês. E foi de virada, com a Inglaterra fazendo 27 x 20, após a França ter aberto 10 x 03 no início do duelo. A virada veio no segundo tempo com a Inglaterra abrindo 27 x 15, mas as francesas também reagiram e quase alcançaram o empate.

Amistoso M20 Feminino

França 20 x 27 Inglaterra, em Lille