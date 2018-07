ARTIGO COM VÍDEOS – Nada menos que 3 torneios de sevens rolaram na Europa neste final de semana e todos foram importantes.

Em Marcoussis, subúrbio de Paris, a França foi o palco da etapa de abertura do Grand Prix Feminino e da segunda etapa do Grand Prix Masculino, os circuitos da elite continental.

Entre as mulheres, a França festejou a conquista da etapa deixando para trás na finalíssima a Rússia, ao passo que a Irlanda subiu no pódio derrotando a Inglaterra pelo 3º lugar. A segunda – e última – etapa será em Kazan, na Rússia, no 1 e 2 de setembro.

Já entre os homens a taça ficou com a Irlanda, sensação do sevens europeu na atualidade, vencendo na final outra equipe ascendente, a Alemanha. As demais equipes de ponta da Série Mundial de Sevens usaram o torneio para seus times de desenvolvimento e Inglaterra e França não foram bem. A terceira etapa, a próxima, rolará nos dias 7 e 8 de julho, em Exeter, na Inglaterra.

Enquanto isso, na Lituânia, rolou a segunda e última etapa do Trophy, o circuito da segunda divisão masculina. E novamente a Romênia falou mais alto, vencendo a Bélgica na grande decisão para assegurou o título do circuito e sua promoção ao Grand Prix do ano que vem. O rebaixado à Conference 1 foi o Chipre.

Grand Prix Sevens – Circuito Europeu Masculino de Sevens – 2ª etapa, Paris, França

Grupo A: 1 Irlanda, 2 Inglaterra, 3 Polônia, 4 Espanha

Grupo B: 1 Alemanha, 2 Rússia, 3 Portugal, 4 Geórgia

Grupo C: 1 França, 2 Gales, 3 Itália, 4 Suécia

Quartas de final: Irlanda 17 x 12 Portugal, Rússia 26 x 14 Gales, Alemanha 24 x 00 Itália, França 21 x 26 Inglaterra;

Challenge Trophy (9º lugar) – Semifinais: Polônia 19 x 12 Suécia, Geórgia 21 x 17 Espanha / 11º lugar – Espanha 29 x 19 Suécia / Final – 9º lugar: Polônia 19 x 10 Geórgia;

Semifinais pelo 5º lugar: Portugal 38 x 12 Gales, França 38 x 12 Itália / 7º lugar: Itália 24 x 21 Gales / 5º lugar: Portugal 17 x 12 França;

Semifinais pelo 1º lugar: Irlanda 35 x 00 Rússia, Alemanha 12 x 10 Inglaterra / 3º lugar: Rússia 12 x 26 Inglaterra / FINAL: Irlanda 49 x 07 Alemanha;

Classificação< do circuito após 2 etapas/em>: 1 Irlanda, 2 Alemanha, 3 Rússia, 4 Inglaterra, 5 Itália, 6 França, 7 Portugal, 8 Gales, 9 Espanha, 10 Geórgia, 11 Polônia, 12 Suécia;

Rugby Europeu Sevens Trophy – 2ª divisão do Circuito Europeu Masculino de Sevens – 2ª etapa, em Šiauliai, Lituânia

Grupo A: 1 Luxemburgo, 2 Romênia, 3 Letônia, 4 Ucrânia

Grupo B: 1 Lituânia, 2 Croácia, 3 Dinamarca, 4 Hungria

Grupo C: 1 Israel, 2 Bélgica, 3 Bulgária, 4 Chipre

Quartas de final: Luxemburgo 00 x 34 Dinamarca, Croácia 14 x 17 Bélgica, Lituânia 12 x 14 Letônia, Israel 10 x 17 Romênia;

Challenge Trophy (9º lugar) – Semifinais: Bulgária 07 x 14 Hungria, Chipre 14 x 31 Ucrânia / 11º lugar – Bulgária 24 x 12 Chipre / Final – 9º lugar: Hungria 17 x 14 Ucrânia;

Semifinais pelo 5º lugar: Luxemburgo 24 x 21 Croácia, Lituânia 28 x 00 Israel / 7º lugar: Croácia 19 x 35 Israel / 5º lugar: Lituânia 22 x 05 Luxemburgo;

Semifinais pelo 1º lugar: Dinamarca 07 x 14 Bélgica, Letônia 00 x 40 Romênia / 3º lugar: Dinamarca 10 x 38 Letônia / FINAL: Romênia 35 x 05 Bélgica;

Classificação final: 1 Romênia (promovida), 2 Bélgica, 3 Lituânia, 4 Dinamarca, 5 Israel, 6 Luxemburgo, 7 Letônia, 8 Ucrânia, 9 Croácia, 10 Bulgária, 11 Hungria, 12 Chipre (rebaixado);



Women’s Grand Prix Sevens – Circuito Europeu Feminino de Sevens – 1ª etapa, em Paris, França

Grupo A: 1 Rússia, 2 Bélgica, 3 Espanha, 4 Alemanha

Grupo B: 1 Irlanda, 2 Gales, 3 Escócia, 4 Polônia

Grupo C: 1 França, 2 Inglaterra, 3 Itália, 4 Portugal

Quartas de final: Rússia 34 x 00 Escócia, Gales 14 x 26 Inglaterra, Irlanda 38 x 07 Espanha, França 33 x 07 Bélgica;

Challenge Trophy (9º lugar) – Semifinais: Itália 15 x 00 Portugal, Polônia 19 x 00 Alemanha / 11º lugar – Portugal 12 x 10 Alemanha / Final – 9º lugar: Itália 19 x 05 Polônia;

Semifinais pelo 5º lugar: Escócia 24 x 26 Gales, Espanha 12 x 14 Bélgica / 7º lugar: Escócia 14 x 21 Espanha / 5º lugar: Gales 29 x 00 Bélgica;

Semifinais pelo 1º lugar: Rússia 36 x 14 Inglaterra, Irlanda 00 x 22 França / 3º lugar: Irlanda 39 x 07 Inglaterra / FINAL: França 19 x 12 Rússia;

Classificação: 1 França, 2 Rússia, 3 Irlanda, 4 Inglaterra, 5 Gales, 6 Bélgica, 7 Espanha, 8 Escócia, 9 Itália, 10 Polônia, 11 Portugal, 12 Alemanha;



