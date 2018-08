ARTIGO COM VÍDEOS – A França brilhou no Rugby League, o rugby de 13 jogadores. Fazia tempo que o League francês não ganhava as manchetes. O país era um dos 4 países importantes para a modalidade nos anos 50 e 60, tendo ajudado a criar a Copa do Mundo da modalidade e sendo vice campeã mundial em 1954 e 1968, batendo de frente com Austrália, Nova Zelândia e Inglaterra. Mas, a partir do final dos anos 70 começou o declínio e o país deixou de ter glórias na modalidade.

Isso mudou no último sábado, quando Les Dragons Catalans, o Catalans Dragons, se sagraram simplesmente campeões da Challenge Cup, a Copa da Inglaterra que se transformou numa Copa Europeia de clubes, um dos mais prestigiados torneios do League no mundo. Os Dragons venceram em Wembley, Londres, o tradicional Warrington Wolves por 20 x 14, para se tornarem o primeiro clube de fora da Inglaterra campeão da competição.

Os Dragons – equipe de Perpignan, a região catalã da França onde o League divide a popularidade com o Union – são um dos dois times profissionais franceses que optaram por jogarem as competições da Inglaterra, estando hoje também entre os 8 melhores da Super League inglesa (o outro clube é o Toulouse Olympique, que joga a 2ª divisão e está no páreo pela promoção à Super League).

O jogo em Wembley foi épico, diante de mais de 50 mil torcedores (a maioria dos Wolves), com Lewis Tierney, Ben Garcia e Brayden Wiliame marcando os tries dos catalães, que ouviram a Marselhesa soar alto no estádio. Orgulho francês e catalão ao mesmo tempo.

Ladbrokes Challenge Cup – Copa da Inglaterra de Rugby League

FINAL

Catalans Dragons 20 x 14 Warrington, em Londres

Lista de campeões

19 títulos – Wigan Warriors

13 títulos – Leeds Rhinos

12 títulos – St. Helens Saints

8 títulos – Warrington Wolves

7 títulos – Widnes Vikings

6 títulos – Huddersfield Giants

5 títulos – Bradford Bulls, Halifax RLFC, Hull FC e Wakefield Wildcats

4 títulos – Castleford Tigers

3 títulos – Batley Bulldogs, Featherstone Rovers, Oldham Roughyeds e Swinton Lions

2 títulos – Dewsbury Rams, Hunslet, Leigh Centurions e Broughton Rovers*

1 título – Barrow Raiders, Catalans Dragons (França), Hull Kingston Rovers, Rochdale Hornets, Salford Red Devils, Sheffield Eagles, Workington Town e Bradford FC*

*extintos

New Zealand Warriors classificado na NRL

A NRL, a liga australiana, também teve seu “outsiders” comemorando. O time da Nova Zelândia que joga a liga, o New Zealand Warriors, confirmou sua classificação ao mata-mata, fechando a lista dos 8 times classificados, com ainda uma rodada para ser jogada. Os Warriors venceram o Penrith Panthers por 36 x 16 e selaram a classificação, apesar do Wests Tigers, 9º colocado, ter feito sua parte e vencido o Manly Sea Eagles por 22 x 20.

As atenções também estão na luta pelo primeiro lugar geral, que está intensa. O Melbourne Storm assumiu a liderança isolada e está a uma vitória do título da temporada regular, a Minor Premiership, ao vencer no sufoco o eliminado Gold Coast Titans por 10 x 08.

O Storm se beneficiou das derrotas de Sydney Roosters, South Sydney Rabbitohs e St. George Illawarra Dragons. Combinação perfeita para os roxos. Na última rodada, o Storm só precisará vencer os Panthers.



NRL – National Rugby League – Campeonato Australiano de Rugby League

Wests Tigers 22 x 20 Manly Sea Eagles

New Zealand Warriors 36 x 16 Penrith Panthers

North Queensland Cowboys 44 x 06 Parramatta Eels

Canberra Raiders 24 x 14 South Sydney Rabbitohs

Gold Coast Titans 08 x 10 Melbourne Storm

Sydney Roosters 08 x 22 Brisbane Broncos

Cronulla Sharks 38 x 12 Newcastle Knights

St. George Illawarra Dragons 00 x 38 Canterbury Bulldogs

Clube Cidade Jogos Pontos Melbourne Storm Melbourne 23 34 Sydney Roosters Sydney 23 32 South Sydney Rabbitohs Sydney 23 32 Cronulla-Sutherland Sharks Sydney 23 32 Penrith Panthers Sydney 23 30 St. George Illawarra Dragons Wollongong/Sydney 23 30 Brisbane Broncos Brisbane 23 30 New Zealand Warriors Auckland (Nova Zelândia) 23 30 Wests Tigers Sydney 23 26 Canberra Raiders Canberra 23 22 Newcastle Knights Newcastle 23 20 Canterbury-Bankstown Bulldogs Sydney 23 18 Gold Coast Titans Gold Coast 23 18 North Queensland Cowboys Townsville 23 16 Manly-Warringah Sea Eagles Sydney 23 16 Parramatta Eels Sydney 23 14

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes e organizada por entidades distintas do Union. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union que reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França, onde segue bem abaixo do Union.

Quais as principais diferenças do League para o Union?