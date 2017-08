ARTIGO COM VÍDEOS – No próximo final de semana, terá início o Top 14, o Campeonato Francês, mas entre esta sexta e sábado a Pro D2, a segunda divisão, já teve início com grandes confrontos entre seus 16 participantes, todos de olho em um lugar na elite francesa de 2018-19.

Em 2017-18, a Pro D2 francesa passou por uma reformulação em seu formato de disputa. A partir desta temporada, o primeiro colocado da temporada regular não terá mais sua promoção garantida. Agora, o formato do mata-mata será o mesmo do Top 14, com o primeiro e o segundo colocados se garantindo diretamente nas semifinais, enquanto os times classificados de terceiro a sexto lugares jogarão a repescagem pelas outras duas vagas nas semifinais. O campeão, que será conhecido no dia 5 ou 6 de maio de 2018, será promovido ao Top 14 2018-19, ao passo que o vice campeão terá uma segunda chance, encarando em repescagem o penúltimo colocado do Top 14 2017-18. Já os dois últimos colocados da Pro D2 serão rebaixados à Fédérale 1, a terceira divisão.

Na largada da Pro D2, o destaque ficou com o Perpignan, poderoso heptacampeão francês (campeão do Top 14 pela última vez em 2009, mas rebaixado em 2014 e disputando desde então a Pro D2 sem sucesso), começou com tudo sua campanha para tentar retornar à elite, vencendo o Bayonne, rebaixado da última temporada do Top 14, por nada menos que 66 x 06. O outro time rebaixado da elite, o Grenoble, teve história diferente e venceu fora de casa o Dax por 28 x 13. Já o Biarritz, outro gigante que está na segunda divisão desde 2014, começou de forma sólida batendo em casa o forte Mont de Marsan por 24 x 15, ao passo que o Montauban, derrotado na partida final de promoção da última Pro D2, largou bem vencendo fora de casa o Narbonne, 18 x 13.





Entre os novatos, recém promovidos da terceira divisão, o Massy (da Grande Paris) impressionou com uma vitória avassaladora fora de casa sobre o Carcassonne, 49 x 10, ao passo que o Nevers perdeu por 27 x 05 para o Angoulême.

Lyon receberá as semifinais do Top 14 em 2018

Foi anunciado ainda pela LNR, a liga francesa, organizadora do Top 14 e da Pro D2, que as semifinais do Top 14 2017-18 serão realizadas em Lyon, no Parc Olympique Lyonnais, entre os dias 25 e 27 de maio de 2018. A final será no dia 2 de junho, no Stade de France, em Paris, como é tradição.

Copa Anglo-Galesa tem seu calendário anunciado

Da França para o Reino Unido. Foi revelada a distribuição dos grupos e a tabela de jogos da edição 2017-18 da Copa Anglo-Galesa, a copa que reúne os clubes da Premiership inglesa e os galeses do PRO14 no período de jogos das seleções nacionais.

A terceira competição de clubes para ingleses e galeses manterá o mesmo formato da temporada passada: 16 clubes divididos em 4 grupos com 4 equipes, mas com as equipes do mesmo grupo não jogando entre si. Os times do Grupo A pegarão os times do Grupo D e os do B enfrentando os do C, em um total de 4 rodadas. O torneio começará no dia 3 de novembro, com a segunda rodada sendo disputada entre os dias 10 e 12 do mesmo mês. A terceira rodada será de 26 a 28 de janeiro de 2018, enquanto a quarta rodada rolará entre os dias 2 e 4 de fevereiro. As semifinais serão de 10 a 12 de março e a grande final, em local a definir, entre 17 e 19 do mesmo mês.

Pro D2 – 2ª Divisão do Campeonato Francês

Aurillac 23 x 30 Colomiers

Angoulême 27 x 05 Nevers

Béziers 29 x 27 Vannes

Carcassonne 10 x 49 Massy

Narbonne 13 x 18 Montauban

Biarritz 24 x 15 Mont de Marsan

Perpignan 66 x 06 Bayonne

Dax 13 x 28 Grenoble

Clube Cidade Jogos Pontos Perpignan Perpignan 1 5 Massy Massy (Paris) 1 5 Angoulême Soyaux-Angoulême 1 4 Grenoble Grenoble 1 4 Biarritz Biarritz 1 4 Colomiers Colomiers 1 4 Montauban Montauban 1 4 Béziers Béziers 1 4 Vannes Vannes 1 1 Narbonne Narbonne 1 1 Aurillac Aurillac 1 0 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 1 0 Dax Dax 1 0 Nevers Nevers 1 0 Carcassonne Carcassonne 1 0 Bayonne Bayonne 1 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;

- 1º e 2º lugares: classificação direta às Semifinais;

- 3º ao 6º lugares: classificação à Repescagem para as Semifinais;

- 15º e 16º lugares: rebaixamento





Copa Anglo-Galesa

Clube Cidade (País) Jogos Pontos Grupo 1 Bath Bath Cardiff Blues Cardiff (Gales) Gloucester Gloucester Wasps Coventry Grupo 2 Dragons Newport (Gales) Exeter Chiefs Exeter Harlequins Londres Sale Sharks Salford (Manchester) Grupo 3 Northampton Saints Northampton Saracens Londres Scarlets Llanelli (Gales) Worcester Warriors Worcester Grupo 4 Leicester Tigers Leicester London Irish Reading Newcastle Falcons Newcastle Ospreys Swansea (Gales)

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo se classifica às semifinais

- A 1ª fase tem 4 rodadas, com todas equipes do Grupo A enfrentando uma vez todas as equipes do Grupo D e todas equipes do Grupo B enfrentando uma vez todas as equipes do Grupo C.