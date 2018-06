ARTIGO COM VÍDEOS – A França sonhou. Mas os All Blacks atropelaram no fim, mantendo a invencibilidade no estádio de Eden Park, em Auckland, e aumentando para 12 vitórias seguidas seu retrospecto recente contra os Bleus. Avassaladores 52 x 11.

Os franceses começaram o duelo confiantes e logo aos 7′ Rémy Grosso interceptou passe de Aaron Smith a disparou para o primeiro try do jogo. Os Bleus mostravam defesa sólida e os All Blacks tinha um índice de erros em tackles atipicamente elevado, mas os homens do técnico Steve Hansen passaram a dominar posse de bola e território e foi questão de tempo para darem o troco, com try aos 22′ de Beauden Barrett, com a bola passando antes pela mão dos seus dois irmãos, Scott e Jordie.





Morgan Parra, no entanto, estava preciso nos arremates aos postes e colocou o XV de France na frente antes do intervalo, 11 x 08, para a preocupação do torcedor no Eden Park.

Todavia, a superioridade dos All Blacks se consumou na segunda etapa, com o domínio sendo revertido em tries e nocaute. E o momento capital se deu aos 51′, com Gabrillagues recebendo cartão amarelo. Com um homem a menos, a França não conseguiu mais resistir e, aos 53′, Beauden Barrett chutou e o hooker Codie Taylor apanhou na ponta para fazer o try neozelandês da virada, com a assinatura do rugby total kiwi.

Depois disso, só deu Nova Zelândia. Aos 56′, Ben Smith disparou para para o terceiro try, que assinalava um caminho sem volta na partida para os franceses. Os contra-ataque e o jogo de mãos neozelandês seguiu fatal e os tries foram se sucedendo, com Rieko Ioane marcando aos 62′, Damian McKenzie aos 64′, Ngani Laumape aos 67′, Ioane de novo aos 75′ e Ardie Savea aos 78′. Implacáveis 52 x 11 para os donos da casa, cada vez mais superiores no planeta oval.

Nova Zelândia e França farão o segundo encontro da série no próximo sábado em Wellington. Será que haverá reação dos Bleus ou os All Blacks dominarão?





Nova Zelândia 52 x 11 França, em Auckland



Árbitro: Luke Pearce (Inglaterra)

Nova Zelândia

Tries: B Barrett, Taylor, B Smith, Ioane, McKenzie, Laumape e A Savea

Conversões: B Barrett (3)

Penais: B Barrett (2)

15 Jordie Barrett, 14 Ben Smith, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Ryan Crotty, 11 Rieko Ioane, 10 Beauden Barrett, 9 Aaron Smith, 8 Luke Whitelock, 7 Sam Cane, 6 Liam Squire, 5 Scott Barrett, 4 Samuel Whitelock (c), 3 Owen Franks, 2 Codie Taylor, 1 Joe Moody;

Suplentes:16 Nathan Harris, 17 Karl Tu’inukuafe, 18 Ofa Tuungafasi, 19 Vaea Fifita, 20 Ardie Savea, 21 TJ Perenara, 22 Damian McKenzie, 23 Ngani Laumape;

França

Try: Grosso

Penais: Parra (2)

15 Maxime Médard, 14 Teddy Thomas, 13 Mathieu Bastareaud (c), 12 Geoffrey Doumayrou, 11 Remy Grosso, 10 Anthony Belleau, 9 Morgan Parra, 8 Fabien Sanconnie, 7 Kévin Gourdon, 6 Judicaël Cancoriet, 5 Yoann Maestri, 4 Paul Gabrillagues, 3 Uini Atonio, 2 Camille Chat, 1 Dany Priso;

Suplentes: 16 Adrien Pélissié, 17 Cyril Baille, 18 Rabah Slimani, 19 Bernard Le Roux, 20 Alexandre Lapandry, 21 Baptiste Serin, 22 Jules Plisson, 23 Gael Fickou;