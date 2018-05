No último fim de semana, em Vichy, na França, foi realizado o Campeonato Europeu M18 Feminino de Sevens, classificatório da Europa para os Jogos Olímpicos da Juventude – Buenos Aires 2018.

As franceses fizeram valer o mando e triunfaram, com uma brilhante vitória por 22 x 00 sobre a Grã-Bretanha na grande final. A vaga masculina será decidida no próximo fim de semana, na Lituânia.

Grupo A: 1 Grã-Bretanha, 2 Rússia, 3 Suécia, 4 Geórgia

Grupo B: 1 França, 2 Itália, 3 Alemanha, 4 Ucrânia

Grupo C: 1 Espanha, 2 Portugal, 3 Bélgica, 4 Polônia

Grupo D: 1 Irlanda, 2 Holanda, 3 Letônia, 4 Andorra

Quartas de final: Grã-Bretanha 29 x 00 Holanda, Espanha 15 x 20 Itália, Irlanda 29 x 00 Rússia, França 45 x 00 Portugal;

Semifinais: Grã-Bretanha 15 x 00 Itália, França 27 x 00 Irlanda;

Final: França 22 x 00 Grã-Bretanha;

Classificação final: 1 França, 2 Grã-Bretanha, 3 Irlanda, 4 Itália, 5 Rússia, 6 Holanda, 7 Espanha, 8 Portugal, 9 Alemanha, 10 Bélgica, 11 Letônia, 12 Suécia, 13 Polônia, 14 Andorra, 15 Geórgia, 16 Ucrânia;

Nova Zelândia e Austrália fortes no M20 masculino de XV

Já nesta terça-feira, na Austrália, rolou a segunda rodada do Campeonato M20 da Oceania, com Nova Zelândia e Austrália confirmando favoritismo com largas vitórias sobre Fiji e Tonga. No sábado, australianos e neozelandeses jogarão pelo título, enquanto fijianos e tonganeses duelarão por vaga no Troféu Mundial M20, a segunda divisão mundial de 2018.

Oceania U20 Championship – Campeonato M20 da Oceania – em Gold Coast (Austrália)

Nova Zelândia 55 x 15 Fiji

Austrália 91 x 07 Tonga