O World Rugby anunciou hoje que a França será a sede do Campeonato Mundial M20, competição anual que reúne as 12 melhores seleções M20 do mundo (a primeira divisão mundial). O torneio ocorrerá entre os dias 30 de maio e 17 de junho nas cidades de Béziers, Perpignan e Narbonne, todas na costa mediterrânica francesa, na região do Languedoc. Serão usados os estádios dos três tradicionais clubes da região, que hoje disputam a Pro D2. Destaque para o estádio de Béziers (foto), usado para receber jogos das Copas do Mundo de 1991 e 1999.

Os grupos também foram conhecidos já:

Grupo A: Nova Zelândia, Austrália, Gales e Japão

Grupo B: Inglaterra, Escócia, Itália e Argentina

- Continua depois da publicidade -

Grupo C: África do Sul, França, Irlanda e Geórgia

Fiji se garante no Troféu Mundial M20 de 2018

Abaixo do Campeonato Mundial M20 está o também anual Troféu Mundial M20, a segunda divisão da categoria, que reúne sempre 8 seleções – 1 de cada um dos 6 continentes, além do país sede e do time rebaixado do Campeonato Mundial do ano anterior.

O local do Troféu Mundial do próximo ano ainda não teve sua sede revelada, mas o representante da Oceania foi conhecido nesse fim de semana e será Fiji, que recebeu Tonga e se garantiu após inusitados dois empates. O primeiro jogo acabou em 15 x 15 e o segundo em 26 x 26, com os fijianos garantindo a classificação por terem marcado mais tries nos dois jogos.

Também já está garantida no torneio Samoa, que foi rebaixada da primeira divisão em 2017, enquanto os demais 6 participantes serão conhecidos nos próximos meses.

Foto: Estádio de Béziers, que recebeu jogos das Copas do Mundo de Rugby de 1991 e 1999 – © Maxppp – Dominique André