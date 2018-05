ARTIGO COM VÍDEOS – Giro de resultados internacionais de seleções!

França garante vaga em Buenos Aires 2018

A Lituânia foi palco neste fim de semana para o Campeonato Europeu M18 masculino de Sevens, qualificatório europeu para os Jogos Olímpicos da Juventude – Buenos Aires 2018.

E o sevens juvenis da França está mesmo com tudo. Depois de conseguir a vaga no feminino, a França assegurou também sua classificação no masculino em uma campanha impecável, voando baixo contra Geórgia nas quartas, Espanha nas semis e vencendo a Irlanda na grande final. A Grã-Bretanha foi a decepção, caindo nas quartas contra a promissora Alemanha, que acabou derrotada pela Irlanda na semifinal.



Bulgária festeja, Andorra lamenta

Também rolou rugby XV na Europa, com três partidas agitando o sábado pelas divisões menores da Rugby Europe.

Na Conference 1, a divisão abaixo do “Six Nations C”, Andorra lamentou seu rebaixamento ao empatar em casa em 18 x 18 com a Croácia, ao passo que a Ucrânia venceu a Letônia por 32 x 14 e manteve os letões ameaçados pelo rebaixamento.

Já duas divisões abaixo, na Development Cup, a Bulgária comemorou o título e a promoção à Conference 2 ao triunfar sobre a rival Turquia por 39 x 25.

Hong Kong larga forte nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019

Na Ásia, o sábado foi de Campeonato Asiático Top 3, a elite do rugby do continente, que vale vaga para a Repescagem Mundial da Copa do Mundo de 2019. Hong Kong viajou à Malásia para fazer sua estreia e conseguiu uma vitória contundente por 67 x 08, com 10 tries a favor. O resultado dará moral aos Dragons, que viajam para enfrentarem no sábado que vem a Coreia do Sul, em Incheon, em jogo decisivo.



Nova Zelândia campeã no M20

Na Austrália, chegou ao fim o Campeonato M20 da Oceania, preparatório para australianos e neozelandeses jogarem o Campeonato Mundial M20 no fim do mês. E os Baby Blacks levaram a melhor sobre os Young Wallabies, triunfando por 43 x 28. Destaques neozelandeses para o try de 50 metros de Kaleb Trask, para o capitão Tom Christie e para o brilhante fullback Vilimoni Koroi.



Rugby Europe U18 Sevens Championship – Campeonato Europeu M18 Masculino de Sevens – em Panevezys, Lituânia

Grupo A: 1 Irlanda, 2 Itália, 3 Rússia, 4 Suécia;

Grupo B: 1 França, 2 Alemanha, 3 Romênia, 4 Ucrânia;

Grupo C: 1 Grã-Bretanha, 2 Geórgia, 3 Bélgica, 4 Lituânia;

Grupo D: 1 Espanha, 2 Portugal, 3 Polônia, 4 Luxemburgo;

Quartas de final: Irlanda 24 x 17 Portugal; Grã-Bretanha 10 x 21 Alemanha; Espanha 32 x 07 Itália; França 42 x 00 Geórgia;

Semifinais: Irlanda 26 x 00 Alemanha; Espanha 05 x 41 França;

Final: França 26 x 17 Irlanda;

Rugby Europe Conference 1 – 3ª divisão do Campeonato Europeu

Grupo Sul



Andorra 18 x 18 Croácia, em Andorra

Seleção Jogos Pontos Malta 4 19 Croácia 4 11 Israel 4 10 Bósnia-Herzegóvina 4 4 Andorra 4 4

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão do Grupo Sul enfrentará o campeão do Grupo Norte valendo a promoção ao Trophy (2ª divisão);

- Último colocado será rebaixado à Conference 2 (4ª divisão);

Grupo Norte

Letônia 14 x 32 Ucrânia, em Upesciems

Seleção Jogos Pontos Lituânia 4 18 Ucrânia 4 12 Hungria 4 5 Letônia 3 4 Suécia 3 4

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão do Grupo Norte enfrentará o campeão do Grupo Sul valendo a promoção ao Trophy (2ª divisão);

- Último colocado será rebaixado à Conference 2 (4ª divisão);

Rugby Europe Development Cup – 5ª divisão do Campeonato Europeu

Bulgária 39 x 25 Turquia, em Sofia

Seleção Jogos Pontos Bulgária 2 9 Turquia 2 4 Montenegro 2 1

Asia Rugby Championship – Top 3 – Campeonato Asiático / Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019

Malásia 08 x 67 Hong Kong, em Kuala Lumpur

Seleção Jogos Pontos Hong Kong 1 5 Coreia do Sul 1 5 Malásia 2 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 3 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Oceania U20 Championship – Campeonato M20 da Oceania – em Gold Coast (Austrália)

3ª rodada

Austrália 28 x 43 Nova Zelândia

Fiji 54 x 00 Tonga

Classificação final: 1 Nova Zelândia, 2 Austrália, 3 Fiji, 4 Tonga;