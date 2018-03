ARTIGO COM VÍDEO – Neste domingo, Gales e Itália se enfrentaram no encerramento da penúltima rodada do Six Nations e os galeses conseguiram uma boa vitória por 38 x 14, assumindo a vice liderança da competição e condenando matematicamente a Itália ao último lugar do Six Nations 2018, isto é, entregando pelo terceiro ano seguido a Colher de Pau (o “prêmio” da última posição) aos Azzurri.

O placar foi aberto rapidamente, com Hadleigh Parkes rompendo a defesa azul com incrível tranquilidade aos 4′ para o primerio try. E o segundo try saiu logo na sequência, em contra golpe puxado por Owen Watkin para George North cruzar o in-goal. Lavada à vista?

Não exatamente. A Itália se recompôs e reagiu aos 10′, com try de Minozzi após linda finta na ponta. E os italianos assustaram em Cardiff, passando a maior parte do restante do primeiro tempo com a posse de bola (66%!), mas sem conseguirem criar os espaços nas 22. O placar foi mexido apenas com um penal chutado por Anscombe para Gales aos 37′, levando o duelo em 17 x 07 ao intervalo.

O papo de vestiário ajudou Gales a se reencontrar e logo aos 43′ Cory Hill cravou o terceiro try vermelho, duas fases após scrum nas 22. A Itália ainda resistiu um pouco mais, até os 66′, quando, outra vez após 2 fases depois de scrum, os vermelhos criaram o espaço para George North mergulhar no in-goal e assegurar o bônus galês.

O rendimento da defesa italiana caiu e Gales encontrou seu último try aos 71′, com Justin Tipuric aparecendo na ponta. Mas ainda houve tempo para um último try italiano, com Bellini, aos 76′.

Na última rodada, a Itália receberá a Escócia, ao passo que Gales receberá a França.

38 14

Gales 38 x 14 Itália, em Cardiff

Árbitro: Jérôme Garcès (França)

Gales:

Tries: North (2), Parkes, Hill e Tipuric

Conversões: Anscombe (3) e Halfpenny (2)

Penais: Anscombe (1)

15 Liam Williams, 14 George North, 13 Owen Watkin, 12 Hadleigh Parkes, 11 Steff Evans, 10 Gareth Anscombe, 9 Gareth Davies, 8 Taulupe Faletau (c), 7 James Davies, 6 Justin Tipuric, 5 Bradley Davies, 4 Cory Hill, 3 Tomas Francis, 2 Elliot Dee, 1 Nicky Smith;

Suplentes: 16 Ken Owens, 17 Rob Evans, 18 Samson Lee, 19 Seb Davies, 20 Ellis Jenkins, 21 Aled Davies, 22 Rhys Patchell, 23 Leigh Halfpenny;

Itália

Tries: Minozzi e Bellini

Conversões: Allan (1) e Canna (1)

15 Matteo Minozzi, 14 Tommaso Benvenuti, 13 Giulio Bisegni, 12 Tommaso Castello, 11 Mattia Bellini, 10 Tommaso Allan, 9 Marcello Violi, 8 Sergio Parisse – capitano, 7 Maxime Mbanda, 6 Sebastian Negri, 5 Dean Budd, 4 Alessandro Zanni, 3 Simone Ferrari, 2 Leonardo Ghiraldini, 1 Andrea Lovotti;

Suplentes: 16 Oliviero Fabiani, 17 Nicola Quaglio, 18 Tiziano Pasquali, 19 Federico Ruzza, 20 Giovanni Licata, 21 Guglielmo Palazzani, 22 Carlo Canna, 23 Jayden Hayward;

Seleção Jogos Pontos Irlanda 4 19 Gales 4 11 Inglaterra 4 10 França 4 10 Escócia 4 8 Itália 4 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;