Foi confirmado que o amistoso do dia 2 de junho entre África do Sul e Gales será mesmo na capital dos Estados Unidos, Washington, em mais uma ação para promover o rugby na terra do Tio Sam organizada pela Rugby International Marketing, o braço comercial da federação estadunidense, a USA Rugby.

O jogo será no RFK Stadium, antiga casa do DC United, da MLS (futebol), e do Washington Nationals, da MLB (beisebol), com 45 mil lugares.

A partida abrirá a série de tests de junho. Quase todas as seleções farão seus amistosos entre o dia 9 e o dia 23, mas galeses e sul-africanos começarão suas séries antes. Gales fará apenas mais 2 jogos contra os Pumas na Argentina na sequência, enquanto a África do Sul receberá a Inglaterra para 3 jogos logo depois.

Geórgia contra Barbarians Franceses

Outra novidade é a confirmação para o dia 31 de maio do duelo entre Geórgia e Barbarians Franceses (a seleção B da França), em Tbilisi, capital georgiana. A Geórgia depois viajará para Fiji e para o Japão.