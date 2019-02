O Ranking Mundial nesta semana teve mudanças. O Brasil seguiu na sua 26ª colocação, mas na parte de cima Gales roubou a 3ª colocação da Inglaterra com a vitória do último sábado, ao passo que a França subiu para o 8º lugar ao bater a Escócia e lançou a Argentina para sua pior posição, 10ª.

Suíça e Costa do Marfim empatam em amistoso

Além dos confrontos de Six Nations e Americas Rugby Championship um amistoso internacional foi realizado no sábado. Em Genebra, Suíça e Costa do Marfim se enfrentaram e ficaram em empate de 6 x 6, que derrubou os suíços uma posição no Ranking.

Brasil poderá chegar a recorde

Caso vença o Chile por mais de 15 pontos de diferença no próximo sábado, o Brasil poderá alcançar posição recorde no Ranking: o 23º lugar. Para isso, os Tupis precisam que a Bélgica, como é provável, perca para a Geórgia e Holanda e Portugal empatem. Em caso de vitória de portugueses e holandeses no duelo o Brasil poderá atingir apenas o 24º posto.