Com 1 ano e meio de antecipação, a WRU – federação galesa – anunciou quem será o treinador da seleção de Gales após a Copa do Mundo de 2019. Isso porque o atual treinador Warren Gatland, que fará 12 anos no comando do time, deixará o time após o Mundial.

O nome escolhido é o de Wayne Pivac, treinador dos Scarlets, atual melhor time galês no PRO14. Com isso, tanto a seleção como os Scarlets terão tempo para fazerem a transição. Isso que é planejamento.