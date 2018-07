A Premiership inglesa teve seu calendário revelado para a temporada 2018-19. E a grande novidade, na verdade, é o marca, pois a Premiership trocou de patrocinador – saiu a Aviva e entrou a Gallagher – e mudou sua identidade visual, assumindo tons de azul em sua logomarca e nas suas divulgações – ao invés do amarelo.

A competição segue igual, com 12 times, com o Bristol Bears sendo o recém chegado substituindo o rebaixado London Irish. O campeonato terá início no dia 31 de agosto com o Bristol recebendo o Bath, em clássico histórico do West Country. Desta vez não haverá a rodada dupla de abertura em Twickenham.

A temporada regular se encerrará no dia 18 de maio, com as semifinais ocorrendo nos dias 24 e 25. A grande final será no dia 1º de junho.

Northampton será o palco da Premiership Sevens

Antes do pontapé inicial, a Premiership terá seu torneio de sevens, a Premiership Sevens, que passará a ser torneio único ao invés de circuito. A competição será disputada em 2018 em Northampton, nos dias 27 e 28 de julho, logo após o fim da Copa do Mundo de Sevens, envolvendo todos os 12 clubes da liga.